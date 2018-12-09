Две трети жителей Симферополя остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

с чего всё началось

Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что в результате крупной аварии жители Симферополя остались без воды.

В Симферополе погиб человек из-за крупной аварии на водоводе

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