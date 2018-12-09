Происшествия

В Симферополе погиб человек из-за крупной аварии на водоводе
Газета.Ru
04:36

Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что в результате крупной аварии жители Симферополя остались без воды.
Газета.Ru04:36
с чего всё началось

Около 200 тыс. жителей Симферополя остались без воды из-за аварии

Две трети жителей Симферополя остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе, сообщили ТАСС в экстренных службах города.
ТАСС03:36

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В Симферополе около половины жителей остались без воды из-за аварии

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