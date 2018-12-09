Происшествия
В Симферополе погиб человек из-за крупной аварии на водоводе
В Симферополе погиб человек из-за крупной аварии на водоводеГазета.Ru04:36
Как отмечается, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что в результате крупной аварии жители Симферополя остались без воды.
Газета.Ru04:36
Оценить
с чего всё началось
Две трети жителей Симферополя остались в воскресенье без воды из-за аварии на водоводе, сообщили ТАСС в экстренных службах города.ТАСС03:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия
Во Франции число задержанных в ходе протестов превысило 950 человек
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Египте при аварии погибли россияне
Два человека из России погибли в результате аварии в Египте, передает РИА "Новости" со ссылкой на консульский отдел посольства России в Каире.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Пьяного учителя из Сочи уволили из-за видео с избиением ученика
Учитель истории из школы №4 в городе Сочи пришел на урок пьяный и побил ученика.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте
Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте, сообщили в управлении ГИБДД по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На Ямале участковый выстрелил в напавшего на него пациента больницы
В УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу началась проверка, после того как в Ноябрьске в ходе нападения на участкового был застрелен пациент больницы.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в Лондоне
По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Полиция проводит проверку после стрельбы с двумя ранеными в Петербурге
"В Петроградском районе полиция проводит проверку по факту стрельбы, в результате которой пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Собака почти месяц ждала хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии
В Калифорнии хозяева пса по кличке Мэдисон обнаружили его спустя месяц возле своего сгоревшего дома, сообщает телеканал Fox8.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера
Обновлено в 06:04
Происшествия
У берегов Сардинии на круизном судне произошла авария
У берегов Сардинии на круизном судне произошла авария.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В ДТП в Боливии погибли 17 человек
В Боливии лобовое столкновение двух микроавтобусов унесло жизни 17 человек.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли четыре человека
В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погибли четыре человека, заявили в республиканском МВД.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
Меньше всего нарушали закон сотрудники налоговой службы, фигурантами дел о взятках стали 18 налоговиков.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Тройное убийство совершено в Ленобласти, подозреваемый задержан
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, жертвами убийства, совершенного 8 декабря с помощью ножа, стали двое мужчин, 55 и 64 лет, и 58-летняя женщина.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Барнауле бабушка пыталась задушить обидевшего ее внука мальчика
Пожилая женщина набросилась на мальчика, который обижал ее внука. Бабушка пыталась придушить задиру.
Обновлено в 06:02