Экономика
В Shell подтвердили выход из «Балтийского СПГ»REGNUM вчера в 21:13
Выход из проекта «Балтийский СПГ» подтвердили в компании Shell, пишет газета «Ведомости». Отмечается, что Shell больше не работает с «Газпромом» в рамках этого проекта.
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Шоу-бизнес
Вязаное боди и мокрые локоны: Ким Кардашьян впервые снялась для обложки Vogue
Обновлено в 03:13
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено вчера в 17:49
Технологии
В VK Coin приняли участие больше 4 млн пользователей ВКонтакте
ВКонтакте поделилась первыми итогами работы сервиса VK Coin на платформе VK Apps, который был запущен 1 апреля, а также анонсировала новые функции.
Обновлено 08 апреля в 05:42
Политика
Песков отреагировал на предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на появление билбордов с изображением Владимира Путина и Петра Порошенко на улицах Киева и Харькова.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Политика
В Госдуме захотели защитить россиян от хамства чиновников
В первом законопроекте авторы предложили законодательно прописать недопустимость публичного хамства со стороны чиновников.
Обновлено в 02:40
Авто
Isuzu представила обновленный пикап D-Max в России
D-Max оснащен 177-сильным двигателем объемом 3,0 литра. Приобрести новую модель можно будет за 2 миллиона 145 тысяч рублей.
Обновлено в 02:13
Хоккей
Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в плей-офф НХЛ
По данному показателю Малкин вышел на чистое 26-е место по голам в истории Кубка Стэнли, обойдя Бобби Халла (62).
Обновлено в 00:09
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием
Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
Футбол
Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроков
Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей
Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Гранаты и мины времен ВОВ найдены на месте незаконных раскопок в Крыму
Interfax-Russia.ru - Пограничники обнаружили место незаконных раскопок на востоке Крымского полуострова, где во время Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в четверг.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Турция пригрозила США еще одной закупкой С‐400 у России
Ранее американская сторона пригрозила Турции прекратить поставки F-35 из-за сделки Анкары с Россией.
Обновлено вчера в 09:27
Космос
Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн
Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 08:45
Хоккей
Емелин: Постараюсь набрать пять очков в матче с ЦСКА
Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Футбол
Месси повредил нос в Манчестере
Обновлено в 02:03
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Баскетбол
В плей-офф НБА определились все пары
В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации завершились заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых стали известны все пары первого раунда плей-офф.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
На самолеты-амфибии установят российские двигатели
Обновлено вчера в 19:02
Здоровье
Корейский суд признал запрет на аборты антиконституционным
Конституционный суд Южной Кореи счел, что запрет на аборты, действующий в стране с 1953 года, является антиконституционным, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:43