Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фонНакануне.Ru 08:41
После взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Как сообщила пресс-служба городской администрации, в настоящее время фон нормализовался. Повышение было зафиксировано в 11:50 8 августа.
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с чего всё началось
Как сообщает администрация города, 8 августа в 11.50 после взрыва ракеты на полигоне в Неноксе в 30 километрах от Северодвинска датчики системы контроля на улицах Карла Маркса и Плюснина зафиксировали кратковременное повышение уровня радиации.Российская газета08:05
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От скачка радиации до последствий взрыва: в паре слов о том, что произошло в Нёноксе
Новости Архангельска 29.ru11:08
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
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