Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фонНакануне.Ru 08:41

После взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Как сообщила пресс-служба городской администрации, в настоящее время фон нормализовался. Повышение было зафиксировано в 11:50 8 августа.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Как сообщает
 администрация города, 8 августа в 11.50 после взрыва ракеты на полигоне в Неноксе в 30 километрах от Северодвинска датчики системы контроля на улицах Карла Маркса и Плюснина зафиксировали кратковременное повышение уровня радиации.
Российская газета08:05

Подробнее о событии

На фоне новостей о повышении уровня радиации из аптек Архангельска пропал йодомарин

News29.ru14:15

От скачка радиации до последствий взрыва: в паре слов о том, что произошло в Нёноксе

Новости Архангельска 29.ru11:08

Радиационный фон в Северодвинске нормализовался

Регион 2906:25

На фоне истерии с повышением радиации, в Северодвинске начали массово скупать водку и белое вино

Эхо Севера08:40

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после ЧП с ракетой

РБК07:46

Кратковременное повышение радиационного фона было зафиксировано в Северодвинске

Двина Сегодня07:34

Радиационный фон после ЧП под Северодвинском на полчаса втрое превысил допустимую норму

ТАСС11:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Гаджеты

Samsung показала Galaxy Note 10

Обновлено в 02:43
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено в 16:54
Кино

Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
Обновлено в 14:35
ЖКХ

В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково

Обновлено в 17:23
Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Политика

8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Заключен контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34

Казалось, что Су-34 является почти совершенной боевой машиной.
Обновлено в 11:06
Политика

Депутат Рады заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт.
Обновлено в 17:03
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой

Известная актриса, модель Милла Йовович решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Скоро знаменитость в третий раз станет мамой.
Обновлено вчера в 16:37
Технологии

В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G

Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента

Консолидированная выручка "Мегафона" (по международным стандартам финансовой отчетности — МСФО) во II квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 процента и составила 85,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Политика

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 13:43
Культура

В России пройдет конкурс для учителей «Уроки Победы»

Организаторы конкурса пояснили, что он будет проходить с 1 сентября 2019 года до 9 мая 2020 года в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.
Обновлено в 11:35
Общество

Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена

Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.
Обновлено в 15:24
Финансы

Трамп заявил о недовольстве курсом доллара

Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине

В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга убил своих сокамерников

Обновлено в 03:56
Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена претендентов на звание лучших игроков прошедшего сезона в Лиге чемпионов.
Обновлено в 09:27
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Авто

Новая Toyota GR Supra стартует на российском рынке

Новая GR Supra стала первой глобальной моделью Toyota, выпускаемой под брендом GR и разработанной специалистами Toyota Gazoo Racing.
Обновлено в 10:01
Футбол

Тун — Спартак 2:3

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Происшествия

Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова

Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Политика

Зеленский запланировал земельную реформу на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году.
Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
Главное