с чего всё началось

После взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Как сообщила пресс-служба городской администрации, в настоящее время фон нормализовался. Повышение было зафиксировано в 11:50 8 августа.

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter «Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.

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