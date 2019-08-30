Происшествия
ИнтерфаксВ Беслане почтят память жертв теракта
3 сентября в школе №1 Беслана пройдет литургия. На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
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Баксанская молодежь отдала дань памяти жертвам теракта в Беслане
РИА Кабардино-Балкария29 августа в 06:00
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Интернет
Windows 10 теперь можно переустановить из облака
Если верить описанию в Reset this PC, то там говорится: «Мы услышали мнение некоторых пользователей о возможности установки ОС Windows с помощью высокоскоростного подключения к интернету для ускорения процесса».
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В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
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Российская газета вчера в 11:29
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Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51
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Игромания.ру вчера в 14:21
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Неймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.
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Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
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Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
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При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот
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Клопп прокомментировал поведение Мане
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В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
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Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
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Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
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