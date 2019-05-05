Экономика

В Северной Осетии остаются неучтенными 270 обманутых дольщиковGradus.pro 04 мая в 08:53

По оставшимся семи проблемным объектам, по данным Росреестра, насчитывается 731 договор. По словам министра строительства и архитектуры Северной Осетии Таймураза Касаева, 270 обманутых дольщиков не включены в реестр по причине отсутствия заявлений.
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Страховка от долевых несчастий

NSP.ru04:53

«Дневной дозор»: Долевое строительство по-новому

Псковская Лента Новостей03:45

Эксперты оценили риски покупателей жилья под Петербургом

РБК Санкт-Петербург03 мая в 03:12

Счет в пользу бизнеса

Российская газетавчера в 11:15

Властям придется признать масштаб бедствия в долевом строительстве

Infox.ru03 мая в 06:00

Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

Вести.Ru00:26

230 домов достроят в Новосибирске на деньги дольщиков

Новосибирские новости02 мая в 23:05
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Происшествия

В трагедии с самолетом SSJ-100 погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 03:31
Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Спорт

Бывшая ученица рассказала о методах тренерской работы Тутберидзе

Обновлено в 05:57
Происшествия

На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Кремль озвучил поручения Путина в связи с трагедией в Шереметьево

Обновлено в 04:42
Футбол

Эден Азар установил достижение среди топ-5 лиг

В матче АПЛ «Челси» — «Уотфорд» полузащитник «синих» Эден Азар отдал две голевые передачи (3:0). Таким образом хавбек установил достижение.
Обновлено в 05:50
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой

Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Общество

Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия

«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Выплаты семьям погибших в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей

Выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить по 5 млн руб. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В порт Одессы зашел британский военный корабль

В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет

Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала подросшую дочь

Нюша впервые показала подросшую дочь Игорь Сивов опубликовал кадры с празднования дня рождения дочери Несмотря на то, что Нюша не показывала девочку подписчикам в Instagram, она довольно часто делилась снимками с прогулок с наследницей.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

Политолог Кедми убежден в стратегическом превосходстве России над США

Израильский политолог Яков Кедми заявил, что Вашингтон обеспокоен рисками возможной ядерной войны, к тому же западная держава уже успела ощутить на себе все возможности России.
Обновлено в 05:22
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Наука

Новый подотряд древних насекомых помогла открыть многоножка в янтаре

Уникальная находка была сделана не менее удивительным способом, древнюю многоножку выявили в куске янтаря.
Обновлено 04 мая в 12:20
Технологии

Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»

Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой».
Обновлено в 05:47
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