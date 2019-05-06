Экономика
В Северной Осетии остаются неучтенными 270 обманутых дольщиковGradus.pro 04 мая в 08:53
По оставшимся семи проблемным объектам, по данным Росреестра, насчитывается 731 договор. По словам министра строительства и архитектуры Северной Осетии Таймураза Касаева, 270 обманутых дольщиков не включены в реестр по причине отсутствия заявлений.
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Эскроу: банки Новгородской области готовы к проектному финансированию долевого строительства
ВНовгороде.ру03 мая в 06:10
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