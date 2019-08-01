В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

Экономика Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019–2021 годах.

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Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская хотела проникнуть в роддом к экс-возлюбленной Шаляпина Пианистка из Киева посоветовала ей пройти тест ДНК. Кстати, об этом говорил и Прохор Шаляпин.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

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Политика В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.

Политика Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.

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Футбол «Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.

Транспорт ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.

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Здоровье Доктор уходит в онлайн Заманивают квадратами Нынешней весной в центральной районной больнице Тавды пустовало 14 ставок, а в двух деревенских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) докторов не было несколько лет.

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