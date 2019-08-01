Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типаРИА Новости вчера в 18:03
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
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Происшествия
Во Владивостоке начались обыски в похоронной службе «Некрополь»
Правоохранительные органы проводят обыски в муниципальном предприятии «Некрополь», сообщили РБК в пресс-службе мэрии Владивостока.
Обновлено в 02:22
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено вчера в 11:19
Авто
Haval получил одобрение на СПИК
Обновлено в 01:39
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о высоких рисках заражения бешенством
На протяжении последних лет в России наблюдается не очень благоприятная ситуация по бешенству.
Обновлено в 01:48
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Здоровье
Врачи назвали первый признак алкоголизма
По словам специалистов, насторожить должны трясущиеся руки после употребления спиртных напитков, пишут «Известия» со ссылкой на MedikForum.
Обновлено вчера в 10:59
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что ставшему первым фигурантом в деле о беспорядках в Москве 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Геркус не включил «Локомотив» и ЦСКА в список суперклубов России
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал ведущие клубы российский Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
В Вооруженных силах отмечают День тыла
Сегодня в Вооруженных силах отмечают День тыла.
Обновлено в 02:08
Политика
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".
Обновлено в 01:41
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
МЭР: обязательные требования к бизнесу должны действовать пять лет
Согласно проекту, под обязательными требованиями понимаются установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты или обязанности.
Обновлено в 02:10
Хоккей
Светлов: тренерам «Адмирала» нравится состав, с критиками не согласны
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл промежуточные итоги предсезонной подготовки.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Иркутской области подтоплено почти 1,8 тыс. домов
Количество жилых домов, попавших в зону подтопления в Иркутской области после прохождения второй волны паводка, за сутки увеличилось и составляет 1786.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
Егор Титов: "Вернуть Карреру? А почему не Романцева?"
Опять же прочитал, что Федун хочет дать Кононову карт-бланш до конца сезона.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Космос
«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС
Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-11», аппарат долетел до МКС за три часа и 21 минуту после старта.
Обновлено вчера в 11:39