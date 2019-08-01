Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типаРИА Новости 18:03

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
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В КНДР сообщили об испытании оружия для «будущей наземной операции»

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СМИ сообщили об испытании КНДР нового управляемого реактивного снаряда

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СМИ: недавние запуски ракет с территории КНДР проходили под руководством Ким Чен Ына

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РЕН ТВ18:19

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Газета.Ru18:17

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Российская газета18:33

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

РИА Новости18:03
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
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А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
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Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
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В Красноярск прибыл первый самолёт Минобороны для тушения пожаров

В аэропорт Красноярска прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 22:26
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Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Происшествия

В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи

Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено в 22:52
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Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате

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На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

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Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
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Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

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Армия и оружие

Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
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В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи

Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на следующий год с 69 до 65 руб. за доллар.
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Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми

Обновлено в 12:00
Экономика

«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Политика

Протестующие прервали Байдена на теледебатах демократов

Несколько человек устроили в среду акцию протеста, прервав бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, говорившего о нелегальной иммиграции на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган).
Обновлено в 22:18
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Политика

В российских вузах появится новая специальность

В кабинете министров рассказали о том, что в российских вузах введут новую специальность.
Обновлено в 20:13
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В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки

С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
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Экономика

Aston Martin опустился на новое дно

Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.
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Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
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Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
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