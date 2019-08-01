В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

Экономика А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.

Происшествия Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.

Армия и оружие В Красноярск прибыл первый самолёт Минобороны для тушения пожаров В аэропорт Красноярска прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Происшествия В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.

Экономика Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.

Армия и оружие Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.

Космос «Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота» Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.

Происшествия В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на следующий год с 69 до 65 руб. за доллар.

Экономика «Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.

Политика Протестующие прервали Байдена на теледебатах демократов Несколько человек устроили в среду акцию протеста, прервав бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, говорившего о нелегальной иммиграции на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган).

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Политика В российских вузах появится новая специальность В кабинете министров рассказали о том, что в российских вузах введут новую специальность.

Общество В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.

Экономика Aston Martin опустился на новое дно Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.

Политика Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.

Политика Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.

Наука На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.