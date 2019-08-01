Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типаРИА Новости 18:03
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено в 23:05
Армия и оружие
В Красноярск прибыл первый самолёт Минобороны для тушения пожаров
В аэропорт Красноярска прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 22:26
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено в 22:52
Музыка
Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате
Обновлено в 18:01
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на следующий год с 69 до 65 руб. за доллар.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
Обновлено в 12:00
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Политика
Протестующие прервали Байдена на теледебатах демократов
Несколько человек устроили в среду акцию протеста, прервав бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, говорившего о нелегальной иммиграции на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган).
Обновлено в 22:18
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Политика
В российских вузах появится новая специальность
В кабинете министров рассказали о том, что в российских вузах введут новую специальность.
Обновлено в 20:13
Общество
В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки
С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
Обновлено в 17:18
Экономика
Aston Martin опустился на новое дно
Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.
Обновлено в 22:33
Политика
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено в 13:37
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено в 07:23
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено в 14:21
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16