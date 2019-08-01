Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типаРИА Новости 18:03
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 02:02
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Сын Пугачёвой и Галкина научился звонить в колокола
Дети певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина регулярно удивляют публику.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено в 03:38
Авто
В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, выпущенных в СССР (до 1992 года).
Обновлено в 09:34
Общество
Мощный тайфун «Випа» надвигается на Приморье
Приморье ожидает новый тайфун — «Випа». Его выход на районы края прогнозируется на 12−13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 21:14
Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Марибор» и «Копенгаген» вышли в третий раунд квалификации ЛЧ
Шведский АИК победил «Марибор» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова намекнула на новый роман
Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.
Обновлено в 15:00
Политика
Порошенко заявил, что не собирается прятаться за границей
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен прятаться за границей.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге
Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.
Обновлено в 03:14
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено в 14:29
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В мае 2018-го США вышли из договора и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
Обновлено в 16:29
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено в 18:31
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами
Согласно информации представленной «Aurora Intel», британский военный корабль «HMS Montrose», осуществляющий охрану и сопровождение британских морских судов в Ормузском проливе, столкнулся с 85 иранскими военными катерами за последние 27 дней.
Обновлено в 17:27
Гаджеты
Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic
Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.
Обновлено в 09:22
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Футбол
Ибрагимович и Руни — в стартовом составе на матч сборной MLS против «Атлетико»
В ночь на 1 июля (мск) состоится товарищеский матч сборной MLS — «Атлетико». Стали известны стартовые составы команд.
Обновлено в 19:58
Экономика
Российский софт предостановился
31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Футбол
ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года
Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.
Обновлено в 15:09
Здоровье
Названы правила поведения при отравлении кисломолочными продуктами
Нарушение технологии производства и правил хранения может спровоцировать негативный процесс.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27