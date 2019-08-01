В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Шоу-бизнес Сын Пугачёвой и Галкина научился звонить в колокола Дети певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина регулярно удивляют публику.

Армия и оружие Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.

Авто В России насчитали 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 100,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, выпущенных в СССР (до 1992 года).

Общество Мощный тайфун «Випа» надвигается на Приморье Приморье ожидает новый тайфун — «Випа». Его выход на районы края прогнозируется на 12−13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова намекнула на новый роман Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.

Политика Порошенко заявил, что не собирается прятаться за границей Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен прятаться за границей.

Политика Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.

Происшествия Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.

Общество В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана В мае 2018-го США вышли из договора и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

Армия и оружие Британский военный корабль встретился с 85 иранскими военными катерами Согласно информации представленной «Aurora Intel», британский военный корабль «HMS Montrose», осуществляющий охрану и сопровождение британских морских судов в Ормузском проливе, столкнулся с 85 иранскими военными катерами за последние 27 дней.

Гаджеты Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.

Экономика Российский софт предостановился 31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Культура Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Футбол ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.

Здоровье Названы правила поведения при отравлении кисломолочными продуктами Нарушение технологии производства и правил хранения может спровоцировать негативный процесс.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.