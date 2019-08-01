Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типаРИА Новости 18:03

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
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Власти США спокойно отнеслись к новым ракетным испытаниям КНДР

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