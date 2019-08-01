Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типаРИА Новости вчера в 18:03
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
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Обновлено вчера в 22:00
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Футбол
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Политика
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО.
Обновлено в 02:31
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
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В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями
В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.
Обновлено вчера в 14:15
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Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»
Обновлено в 02:46
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Сбербанк продал дочерний банк в Турции
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Обновлено вчера в 08:03
Космос
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно дело о хищениях в армии
Госбюро расследований Украины возбудило дело о хищениях в армии против бывшего президента Петр Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников Укроборонпрома.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Технологии
Конгресс США намерен бороться с зависимостью от соцсетей
Американский Конгресс рассмотрит законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью от соцсетей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Общество
«Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса
Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 01:59
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено вчера в 14:20
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Changan обновил кроссовер Changan CS55
Обновлено вчера в 10:45
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
В карьере Малкома наметился «Зенит»
Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.
Обновлено 29 июля в 18:14
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Российские ПЗРК научатся обращаться с дополненной реальностью
Обновлено вчера в 23:57