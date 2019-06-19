Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»Известия 07:08

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
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СМИ: В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела «Игры престолов»

RT на русском11:37

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Известия07:08

СМИ: в Северной Ирландии начались съемки приквела «Игры престолов»

ТАСС06:36

Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов»

Комсомольская правда05:43

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Российская газета04:55

В Северной Ирландии начали снимать приквел «Игры престолов»

REGNUM04:37

В Северной Ирландии снимают приквел «Игры престолов» без знаменитых домов

РИА Новости04:12
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На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
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Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
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Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
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Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

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Биологи обнаружили на Филиппинах странный вид корабельных червей, которые поедают не древесину, а камни.
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Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Футбол

Сборная Англии обыграла японок, Аргентина ушла от разгрома и вырвала ничью с шотландками

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Авто

Mustang Shelby GT500 стал самым мощным легальным автомобилем Ford

С точки зрения мощности, новый Mustang Shelby GT500 занял нишу между 707-сильным Dodge Challenger SRT Hellcat и 791-сильным Challenger SRT Hellcat Redeye.
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Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
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Студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль Зеленского

Студия «Квартал 95» начала поиски актера на роль президента Украины Владимира Зеленского.
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Американская компания Apple может вывезти из территории КНР часть своего производства. Об этом сообщило в среду издание Nikkei, пишет ТАСС.
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Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность

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Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

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Общество

Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»

Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
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Политика

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

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Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи

25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
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Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
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«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
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Обновлено вчера в 15:14
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Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Наука

По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку

По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 15:07
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Западные читатели обсудили перехват Су-27 американского B-52

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