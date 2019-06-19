Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»Известия 07:08

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
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СМИ: В Северной Ирландии стартовали съёмки приквела «Игры престолов»

RT на русском11:37

В Северной Ирландии начали снимать приквел «Игры престолов»

REGNUM04:37

СМИ: в Северной Ирландии начались съемки приквела «Игры престолов»

ТАСС06:36

Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов»

Комсомольская правда05:43

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Российская газета04:55

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Известия07:08

В Северной Ирландии снимают приквел «Игры престолов» без знаменитых домов

РИА Новости04:12
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Общество

Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
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В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры

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