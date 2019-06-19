Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»Известия 07:08
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Общество
В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Путешествия
АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе
По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Музыка
Стивен Сигал посетит сабантуй в Башкирии
Обновлено в 08:26
Общество
Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе
Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе.
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Побит российский рекорд в коммерческой сети LTE
Рекорд мобильной скорости был достигнут благодаря объединению усилий сразу трех лидеров: МегаФон, Qualcomm и Nokia смогли продемонстрировать на обычном оборудовании скорость загрузки данных в 1,6 Гбит/с.1,6 Гбит/с - это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Расследованием убийства Хашогги может заняться ООН
Расследованием убийства журналиста Джамаля Хашогги могут заняться в Организации Объединенных Наций.
Обновлено в 12:53
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено в 08:47
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры
Несколько человек ранено на юге Москвы после того, как мужчина из окна жилого дома устроил стрельбу по прохожим из оружия.
Обновлено в 08:42
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Сочи один человек погиб из-за вылетевшего на остановку автомобиля
Одна женщина погибла, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за "Нивы", вылетевшей на автобусную остановку в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:38
Политика
Россиянин Тищенко частично признал вину в США
Гражданин России Олег Тищенко, которого власти США обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, в среду частично признал свою вину в суде, его, как ожидается, вскоре депортируют в Россию.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:01
Гаджеты
Xiaomi готовит женский смартфон
Мощные и грозные обозначения не годятся для женской модели, поэтому первый дамский смартфон Xiaomi называется мило и ванильно – «маленькая фея».
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Кино
Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки»
В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено в 06:07