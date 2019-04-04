Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонииРоссийская газета 02:31

В Севастопольском городском суде сегодня состоялось оглашение приговора двум гражданам Украины Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, обвиненным в подготовке диверсий на территории Крыма. Они проведут в колонии строгого режима по 14 лет.
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В Севастополе вынесли приговор обвиняемым в подготовке диверсий в Крыму

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ForPost04:03

Крымские «взрывники» отправились за решетку

Вести.UZ03:31
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
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Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что разместила в Facebook фейк о якобы причастности российской компании к ролику кандидата в президенты Владимира Зеленского, и удалила эту новость.
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Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье

Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
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Звезда опубликовала фото с купальнике с идеальной фигурой и объявила, что оно было сделано через полтора месяца после родов.
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Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

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В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
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Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица

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Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом

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В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала

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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

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Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
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