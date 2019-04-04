Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонииРоссийская газета 02:31
В Севастопольском городском суде сегодня состоялось оглашение приговора двум гражданам Украины Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, обвиненным в подготовке диверсий на территории Крыма. Они проведут в колонии строгого режима по 14 лет.
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Предполагаемых украинских диверсантов в Севастополе попросили посадить на 15 лет
Интерфаксвчера в 05:11
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