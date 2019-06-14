В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»Российская газета 10:46

Задержание ЯМК-0041 Рыболовецкое судно ЯМК-0041 и команду из пяти граждан Украины ФСБ задержала у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы. В отношении капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело, ему грозило до пяти лет заключения.

с чего всё началось

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма. Как сообщает РИА Новости, Балаклавский районный суд Севастополя оштрафовал его на 550 тысяч рублей и освободил.

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