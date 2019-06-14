Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»Российская газета 10:46
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма. Как сообщает РИА Новости, Балаклавский районный суд Севастополя оштрафовал его на 550 тысяч рублей и освободил.
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с чего всё началось
Задержание ЯМК-0041 Рыболовецкое судно ЯМК-0041 и команду из пяти граждан Украины ФСБ задержала у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы. В отношении капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело, ему грозило до пяти лет заключения.РИА Новости10:30
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:16, Вашингтон
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Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения
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Обновлено в 07:38
Гаджеты
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Политика
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Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
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Армия и оружие
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