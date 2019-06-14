В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»Российская газета 10:46

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор обвиняемому в незаконном промысле рыбы у берегов Крымского полуострова капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому, назначив ему наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.

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В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма. Как сообщает РИА Новости, Балаклавский районный суд Севастополя оштрафовал его на 550 тысяч рублей и освободил.

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