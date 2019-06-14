Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна НовицкогоИзвестия 11:00
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей. С учетом того, что моряк полгода провел в СИЗО, выплата штрафа была отменена, сообщает РЕН ТВ.
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Авто
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
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Происшествия
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В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
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Обновлено 11 июня в 11:35
Энергетика
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Обновлено в 12:21
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Британские учёные обратили внимание на обладателей татуировок и пирсинга.
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Обновлено в 07:34
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Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
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Обновлено в 08:28
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Транспорт
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Пожар в приюте для животных "Брошенный ангел" на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС.
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Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
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