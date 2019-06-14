Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна НовицкогоИзвестия 11:00

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей. С учетом того, что моряк полгода провел в СИЗО, выплата штрафа была отменена, сообщает РЕН ТВ.
Читать в источнике
с чего всё началось

Суд Севастополя оштрафовал за браконьерство украинского капитана Новицкого и освободил его

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор обвиняемому в незаконном промысле рыбы у берегов Крымского полуострова капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому, назначив ему наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.
ТАСС10:32

Подробнее о событии

В Крыму ждут от Киева соблюдения прав граждан РФ после освобождения украинского капитана

ТАСС13:53

Суд в Севастополе оштрафовал за браконьерство капитана украинского судна

РБК11:35

Суд в Севастополе вынес приговор капитану украинского судна

RT на русском10:21

Капитан украинского судна компенсирует ущерб по делу о браконьерстве

Интерфакс10:28

Суд вынес решение по делу капитана судна «Норд» на Украине

Газета.Ru10:21

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Новицкого

РИА Новости10:30

Украинского моряка, задержанного за браконьерство в Крыму, отпустили

REGNUM10:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Происшествия

Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области

Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова впервые дал показания об убийстве

Выживший после ранения сын российского хоккеиста Максима Соколова впервые дал показания об убийстве в своем доме.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:10
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Политика

Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.
Обновлено в 14:06
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками

Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31
Происшествия

На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Авто

Новую Mazda3 в России оценили дороже «шестерки»

Новинка для РФ будет оснащаться двумя силовыми агрегатами из семейства SkyActive-G: 1,5-литровым 120-сильным двигателем и "атмосферником" объемом 2,0 литра на 150 л.с. В качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую "механику" или 6-диапазонную автоматическую коробку передач.
Обновлено в 11:12
Кино

Российский мультсериал «Ежик и медвежонок» получил «приз Disney»

Обновлено в 08:41
Футбол

Леонардо назначен на пост спортивного директора ПСЖ

Напомним, что сегодня пост спортивного директора ПСЖ покинул Антеро Энрике.
Обновлено в 13:49
Интернет

Масштабный сбой геолокации произошел в Москве

В Москве произошел масштабный сбой геолокации.
Обновлено в 07:16
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено в 13:24
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Здоровье

Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше

Обновлено в 06:11
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

Обновлено в 05:16
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»

Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 14:17
Авто

Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки

Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено в 07:24
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Политика

Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное