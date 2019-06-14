Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна НовицкогоИзвестия 11:00
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей. С учетом того, что моряк полгода провел в СИЗО, выплата штрафа была отменена, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор обвиняемому в незаконном промысле рыбы у берегов Крымского полуострова капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому, назначив ему наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.ТАСС10:32
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