Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарийРИА Новости 04:07

Двух дельфинов пришлось эвакуировать. По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария. Больше всего пострадал расположенный рядом павильон, в котором находятся сувенирные магазины.
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В Севастополе на набережной Корнилова горела крыша сувенирных ларьков

Независимое телевидение Севастополя07:17

Спасенные при пожаре в дельфинарии Севастополя афалины не пострадали

РИА Новости08:46

Работники дельфинария в Севастополе рассказали о состоянии дельфинов после пожара

Говорит Москва06:27

В «сердце» потухшего пожара: фото с места ЧП в дельфинарии Севастополя

РИА Новости Крым06:29

В Севастополе вспыхнул пожар у дельфинария

Информационный канал Севастополя02:18

Дельфинарий сгорел в Севастополе, жертв нет

Интерфакс06:44

В Севастополе загорелся дельфинарий. Эвакуированы два дельфина

Вести.Севастополь03:41
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Финский форвард оценил шансы на победу в матче с Россией

Каппо Какко назвал Россию сильным соперником и выразил надежду, что его команде удастся одержать победу.
Обновлено в 05:44
Политика

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Кино

Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов

Изначально планировалось, что фильм про синего ежа должен был выйти в ноябре этого года. Теперь премьера назначена на 14 февраля 2020-го.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Россию пригласили на торжества к 75-летию высадки в Нормандии

В апреле в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 10:56
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Космос

Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия

Обновлено в 03:15
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено 23 мая в 23:48
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Футбол

Роналду не поможет «Ювентусу» в последнем туре Серии А

В субботу, 25- мая, наставник "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри признался, что португалец пропустит заключительный матч чемпионата против "Сампдории".
Обновлено в 09:30
Происшествия

При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек

Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Валерия трогательно поздравила Кристину Орбакайте с 48-летием

Певица Валерия в день рождения Кристины Орбакайте трогательно поздравила её с личным праздником.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию альянса

На прошлогоднем саммите члены НАТО приняли отдельное заявление о трансатлантической безопасности, в котором обвинили Россию в том, что она "бросает вызов основанному на правилах международному порядку" и проводит "провокационную военную деятельность", пытаясь подорвать институты альянса и внести раскол.
Обновлено в 06:31
Политика

Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу

Участники конференции понимали, что Нуланд будет отказано в российской визе.
Обновлено 23 мая в 17:58
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Автоспорт

Феттель разбил болид в третьей практике «Гран-при Монако»

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель разбил болид в третьей практике "Гран-при Монако".
Обновлено в 07:26
Хоккей

Воробьев: «Финны вышли кусаться, надо было заносить шайбу в ворота»

Соперник вышел кусаться, бороться. Мы должны были противопоставить им голы.
Обновлено в 11:58
Авто

Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой

Три года назад концерн FAW начал трансформировать номенклатурную марку Hongqi («Красное знамя»), под которой изначально выпускались лимузины для правящей верхушки, в массовый премиум-бренд для обеспеченной китайской публики.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик

Обновлено в 11:09
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар

Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео

В Сети опубликовали несколько видеозаписей со свадьбы артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских.
Обновлено 23 мая в 22:28
Политика

МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
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