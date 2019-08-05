Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингуBFM.ru 05:48
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия. Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
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Спортсменки сильного уровня. Джакубова - мастер спорта международного класса, уже лет семь лет в сборной России, у неё остался сын. Гисмеева – заслуженный мастер спорта, её отец – знаменитый боец своего времени. Она единственная его дочь.
— Вадим Украинцев, спортсменСеверпост 06:03
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СКР начал проверку после гибели чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу в Севастополе
Интерфакс - Россия05:16
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В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
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Транснациональная финансовая корпорация MasterCard открыла ряд вакансий для блокчейн-направления.
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Обновлено в 07:05
Политика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
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Анонсированы новая Guilty Gear и The King of Fighters XV
Вторым стал анонс The King of Fighters XV, за разработку которого отвечает SNK.
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Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
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Армия и оружие
Столтенберг: Без расширения НАТО должна была прекратить существование
После окончания "холодной войны" НАТО вышла за пределы своей традиционной зоны ответственности, чтобы оправдать свое существование.
Обновлено в 08:29
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
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Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»
Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.
Обновлено в 07:11
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
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Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Военный самолет США провел разведку вблизи российской базы в Сирии
Американский военный самолет был замечен около базы ВМФ России в сирийском порту Тартус, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 07:37
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39