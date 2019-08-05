Спортсменки сильного уровня. Джакубова - мастер спорта международного класса, уже лет семь лет в сборной России, у неё остался сын. Гисмеева – заслуженный мастер спорта, её отец – знаменитый боец своего времени. Она единственная его дочь.

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия. Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

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