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Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия. Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

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