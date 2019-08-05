Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингуBFM.ru 05:48
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева. Их тела уже извлечены из воды и опознаны, сообщил «Интерфаксу» президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.
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СКР начал проверку после гибели чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу в Севастополе
Интерфакс - Россия05:16
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