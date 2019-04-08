Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракетыРИА Новости 03:47

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
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Юрий Бирюков
Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты. Они все надеялись, что у нас ничего не получится.
— Юрий Бирюков, украинский общественный деятельЦентральный Военно-Морской Портал 02:33

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