КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

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