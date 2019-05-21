В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133Инфорос 02:03

Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км. Отмечается, что машины прошли только заводскую обкатку и 25 лет простояли в гараже.

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

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