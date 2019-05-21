Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133Известия 01:00

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад. Об этом сообщает «Российская газета» во вторник, 21 мая.
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В продаже появились новые грузовики ЗИЛ, снятые с производства 20 лет назад

Коммерсантъ03:11

Новые «крокодилы» «ЗИЛ» 1994 года выпуска выставили на продажу

РБК01:26

В Сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «Крокодилы»

Автоновости днявчера в 22:14

В РФ внезапно появились в продаже новые грузовики-«крокодилы» ЗИЛ-133ГЯ

Аргументы и Факты00:14

В Сети продают новые «Крокодилы» ЗИЛ-133, выпущенные 25 лет назад

CarsWeek.ruвчера в 23:14

Новые ЗИЛ-133 выставлены на продажу в Сети

Тарантас Ньюсвчера в 23:41

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Российская газетавчера в 18:43
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Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

Выступление Небензи в СБ ООН прервал представитель Британии

Зампостпред Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен выкриками с места на полуслове прервал речь постпреда РФ Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался обсуждать вопрос о законе о государственном языке на Украине.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники

Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники Вслед за музыкантом Тимати свой бренд наушников запускает рэпер Баста.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Политика

Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме

Обновлено в 01:44
Происшествия

С Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 02:53
Происшествия

Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти

В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Происшествия

Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне

Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

США передали Украине два контрбатарейных радара

В Киевской области состоялась церемония передачи правительством США двух современных контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 на вооружение Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Обновлено вчера в 15:01
Общество

В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей

По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Музыка

Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек

Обновлено вчера в 16:36
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии

Москвичи смогут оплачивать ЖКУ со смартфонов через «Госуслуги Москвы»

В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:37
Финансы

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
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