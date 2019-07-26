Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор КличкоРИА Новости вчера в 21:39

Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Так, в 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, мэр Киева перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле". Кличко также заявлял, что собирается опубликовать сборник своих оговорок.
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В Сети снова высмеяли Кличко

РЕН ТВ02:34

В Сети высмеяли Кличко за попытку выговорить фразу

Известия02:12

"Ну как можно его уволить?" Зеленского попросили пощадить рассмешившего народ Кличко

ТВ Центр01:30

Кличко впал в ступор, пытаясь вспомнить название института

RT на русскомвчера в 23:59

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

РИА Новостивчера в 21:39

Кличко насмешил пользователей Сети очередным «тупняком»

Газета.Ruвчера в 13:03

Кличко рассмешил Сеть попыткой выговорить фразу — видео

Украина.рувчера в 12:18
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Политика

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
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Политика

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В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Общество

Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду

Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
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Теннис

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Политика

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Опубликовано видео задержания мужчины, убившего женщину в Раменском

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По слухам, Игорь Николаев придумал этот хит, когда после одной из вечеринок зашел в комнату, где спали Пугачева и Кузьмин.
Обновлено в 03:23
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Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
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СБУ задержала российский танкер на Украине

Как сообщает издание Timer-odessa.net, российский танкер, задержанный в четверг СБУ, зашел 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта.
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Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года

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В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
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Согласно отчету, в ходе облавы было изъято более 600 смартфонов, а также огромное количество поддельных аксессуаров.
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В Центральном районе Сочи из-за ливневых дождей обрушился участок трассы А-147 Джубга — Сочи, которая соединяет населенные пункты вдоль побережья.
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Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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