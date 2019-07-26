Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор КличкоРИА Новости вчера в 21:39

Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Так, в 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, мэр Киева перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле". Кличко также заявлял, что собирается опубликовать сборник своих оговорок.
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Кличко впал в ступор, пытаясь вспомнить название института

RT на русскомвчера в 23:59

В Сети снова высмеяли Кличко

РЕН ТВ02:34

В Сети высмеяли Кличко за попытку выговорить фразу

Известия02:12

"Ну как можно его уволить?" Зеленского попросили пощадить рассмешившего народ Кличко

ТВ Центр01:30

В Сети опять высмеяли беспомощного Кличко

Газета.Ru05:06

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

РИА Новостивчера в 21:39

Кличко рассмешил Сеть попыткой выговорить фразу — видео

Украина.рувчера в 12:18
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Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Космос

Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону

Обновлено в 04:21
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Дочь Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество

Дочь юмориста Евгения Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество после развода отца с Еленой Степаненко.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье

В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Политика

Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России

Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Лолита Милявская встретила свою первую любовь спустя 39 лет

В жизни Лолиты Милявской было немало мужчин. Однако с одним из своих самых первых избранников она не виделась уже несколько десятилетий.
Обновлено в 01:58
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском был задержан

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском задержан.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Происшествия

Россиянин в шутку уронил возлюбленную с балкона и убил ее

Обновлено в 05:15
Авто

FAW планирует привезти в Россию две новинки

Компания FAW планирует расширить в 2020 году линейку в России до трех моделей, а в 2021-м – до четырех.
Обновлено вчера в 10:08
Авто

Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего

Определен российский "автомобиль мечты" Самым рейтинговым брендом этого года назван Porsche: индекс удовлетворенности владельцев автомобилей этой марки составил 891 из 1000 возможных баллов.
Обновлено вчера в 07:02
Политика

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

Механик задержанного Украиной танкера рассказал о действиях СБУ

Механик задержанного Украиной танкера Neyma Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время задержания вели себя корректно, не прибегая к грубости и применению силы, пишет ИА REGNUM.
Обновлено в 02:35
Футбол

«Эвертон» представил дизайн нового стадиона

"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере".
Обновлено в 02:15
Происшествия

Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры

Обновлено вчера в 08:45
Политика

Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика

Австрийские СМИ оценили позицию Кремля относительно гегемонии доллара

Обозреватель австрийского издания напоминает, что Кремль на прошлой неделе подал сигнал присоединении к платежному каналу Instex, который призван обойти как системы SWIFT, так и американские санкции против Исламской Республики Иран (ИРИ).
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова надела купальник маленького размера

Подписчики высказались, что размеры балерины больше не соответствуют размеру купальника, а кто-то предположил, что она надела маленький купальник, чтобы грудь смотрелась больше.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Во Франции обвинили российский спутник в шпионаже

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 25 июля заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог шпионить за аппаратами других государств и способствовать сбоям в их работе.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

Жара в Европе побила все рекорды

Обновлено вчера в 21:00
Общество

Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду

Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Политика

Россия передумала лишать Украину газа

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Политика

Совфед отклонил закон о весогабаритном контроле транспорта в России

Совет Федерации на заседании в пятницу отклонил закон о расширении полномочий Минтранса РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой

На новом фото шоумен и Примадонна лежат в большом гамаке в окружении подушек, при этом певица приобнимает супруга.
Обновлено в 04:33
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали на более чем 7%

Акции компании «Газпром» в ходе торгов поднялись в цене на 7,3% до 234,99 руб./шт.
Обновлено в 05:12
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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