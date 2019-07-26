Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор КличкоРИА Новости вчера в 21:39
Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Так, в 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, мэр Киева перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле". Кличко также заявлял, что собирается опубликовать сборник своих оговорок.
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Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Космос
Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону
Обновлено в 04:21
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Дочь Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество
Дочь юмориста Евгения Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество после развода отца с Еленой Степаненко.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Лолита Милявская встретила свою первую любовь спустя 39 лет
В жизни Лолиты Милявской было немало мужчин. Однако с одним из своих самых первых избранников она не виделась уже несколько десятилетий.
Обновлено в 01:58
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском был задержан
Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском задержан.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Компания FAW планирует расширить в 2020 году линейку в России до трех моделей, а в 2021-м – до четырех.
Обновлено вчера в 10:08
Авто
Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего
Определен российский "автомобиль мечты" Самым рейтинговым брендом этого года назван Porsche: индекс удовлетворенности владельцев автомобилей этой марки составил 891 из 1000 возможных баллов.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Механик задержанного Украиной танкера рассказал о действиях СБУ
Механик задержанного Украиной танкера Neyma Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время задержания вели себя корректно, не прибегая к грубости и применению силы, пишет ИА REGNUM.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона
"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика
Австрийские СМИ оценили позицию Кремля относительно гегемонии доллара
Обозреватель австрийского издания напоминает, что Кремль на прошлой неделе подал сигнал присоединении к платежному каналу Instex, который призван обойти как системы SWIFT, так и американские санкции против Исламской Республики Иран (ИРИ).
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова надела купальник маленького размера
Подписчики высказались, что размеры балерины больше не соответствуют размеру купальника, а кто-то предположил, что она надела маленький купальник, чтобы грудь смотрелась больше.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Во Франции обвинили российский спутник в шпионаже
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 25 июля заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог шпионить за аппаратами других государств и способствовать сбоям в их работе.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Политика
Совфед отклонил закон о весогабаритном контроле транспорта в России
Совет Федерации на заседании в пятницу отклонил закон о расширении полномочий Минтранса РФ в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой
На новом фото шоумен и Примадонна лежат в большом гамаке в окружении подушек, при этом певица приобнимает супруга.
Обновлено в 04:33
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на более чем 7%
Акции компании «Газпром» в ходе торгов поднялись в цене на 7,3% до 234,99 руб./шт.
Обновлено в 05:12