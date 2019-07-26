Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор КличкоРИА Новости вчера в 21:39
Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Так, в 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, мэр Киева перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле". Кличко также заявлял, что собирается опубликовать сборник своих оговорок.
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Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Авто
Пикап Toyota Hilux превратили в мобильное почтовое отделение
Японская почта решила вспомнить традиции переписки с использованием старых добрых писем и показала доработанный пикап Toyota Hilux.
Обновлено в 02:18
Общество
Россиян предупредили о снеге в выходные
Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге, который выпадет на севере Европейской части России. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Обновлено 24 июля в 14:44
Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Политика
Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой
Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
Школьник из Китая случайно нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун случайно обнаружил гнездо, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 06:14
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП на Серовском тракте
26 июля в утреннее время на Серовском тракте в Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибла 63-летняя женщина.
Обновлено в 07:08
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Кино
Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» собрал в прокате $1 млрд
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Обновлено в 07:05
Общество
Режим ЧС ввели в Приамурье из-за паводка
Власти Амурской области вводят режим ЧС из-за подтопления территорий.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Польша пригласит Владимира Путина на 75-летие освобождения Освенцима
В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.
Обновлено в 07:20
Политика
В США объяснили выступление Трампа на фоне двуглавого орла
Президент Америки Дональд Трамп на одном из мероприятий выступал на фоне печати с двуглавым орлом, в когтях у которого были не стрелы, а набор клюшек для гольфа в одной лапе и пачка денег в другой.
Обновлено в 03:53