Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Так, в 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, мэр Киева перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле". Кличко также заявлял, что собирается опубликовать сборник своих оговорок.

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

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