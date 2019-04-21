Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть РоссииРИА Новости 08:06
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада". Пользователи соцсетей выразили мнение, что военачальник "слишком много хочет", однако описанный им сценарий совершенно нереален.
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Энергетика
«Транснефть» прокомментировала ситуацию с белорусским транзитом
Демин обещал наладить ситуацию к понедельнику, компания работает, чтобы выявить источник загрязнения.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке
Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Киевские боевики совершили насилие в отношении жительницы Нижнетеплого
Двое киевских боевиков, угрожая оружием, совершили насильственные действия в отношении жительницы поселка Нижнетеплое Станично-Луганского района, сообщает НМ ЛНР.
Обновлено в 09:35
Наука
Через пару десятилетий наступит конец света: Уничтожение ядерной энергии спасет человечество от глобального потепления
По мнению демократов, уничтожение ядерной энергии спасет человечество от повышения температуры.
Обновлено 18 апреля в 13:16
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:02
Общество
Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере
Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды жителям Сибая за профессионализм и гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды в нерабочем карьере, который с ноября прошлого года выделяет токсичные вещества, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке
Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Космос
Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно
Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Религия
В России празднуют Вербное Воскресение
Традиционно Вход Господень в Иерусалим (второе название Вербного Воскресения) празднуется за семь дней до главного события мирового православия — Воскресения Христова или святой Пасхи.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Космос
Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево
Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Глава Минздрава Украины пошла на выборы с фашистским лозунгом
Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, известная как «доктор Смерть», поразила пользователей Сети не своеобразными медицинскими советами, а фашистским лозунгом.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Нижегородской области при пожаре погибли три человека
Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 03:21
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 09:16
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество
Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги
Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге
Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Обновлено в 04:24
Политика
Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
Обновлено в 06:45