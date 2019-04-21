Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть РоссииРИА Новости 08:06

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада". Пользователи соцсетей выразили мнение, что военачальник "слишком много хочет", однако описанный им сценарий совершенно нереален.
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В Сети ответили на призыв украинского генерала захватить часть России

Известия09:09

Украинский генерал спрогнозировал распад России

URA.Ru04:21

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

РИА Новости08:06

Украинский генерал предложил захватить часть России

RT на русском06:27

Украинский генерал предложил захватить часть России в случае ее распада

РБК04:46

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее развала

Московский Комсомолец04:27

На призыв украинского генерала захватить часть России отреагировали в Сети

Газета.Ru09:36
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Энергетика

«Транснефть» прокомментировала ситуацию с белорусским транзитом

Демин обещал наладить ситуацию к понедельнику, компания работает, чтобы выявить источник загрязнения.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке

Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Киевские боевики совершили насилие в отношении жительницы Нижнетеплого

Двое киевских боевиков, угрожая оружием, совершили насильственные действия в отношении жительницы поселка Нижнетеплое Станично-Луганского района, сообщает НМ ЛНР.
Обновлено в 09:35
Наука

Через пару десятилетий наступит конец света: Уничтожение ядерной энергии спасет человечество от глобального потепления

По мнению демократов, уничтожение ядерной энергии спасет человечество от повышения температуры.
Обновлено 18 апреля в 13:16
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:02
Общество

Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды жителям Сибая за профессионализм и гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды в нерабочем карьере, который с ноября прошлого года выделяет токсичные вещества, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке

Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Космос

Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно

Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Футбол

«Краснодар» рассказал, почему на матче с «Зенитом» не было аншлага

Обновлено в 08:16
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Религия

В России празднуют Вербное Воскресение

Традиционно Вход Господень в Иерусалим (второе название Вербного Воскресения) празднуется за семь дней до главного события мирового православия — Воскресения Христова или святой Пасхи.
Обновлено вчера в 17:07
Теннис

Сборная России обыграла Италию и вернулась во вторую Мировую группу

Обновлено в 08:46
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре на месте пожаров в Забайкалье

Обновлено в 06:07
Футбол

Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником

Обновлено в 07:21
Футбол

Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Космос

Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево

Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен

Обновлено в 06:09
Политика

Глава Минздрава Украины пошла на выборы с фашистским лозунгом

Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, известная как «доктор Смерть», поразила пользователей Сети не своеобразными медицинскими советами, а фашистским лозунгом.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 03:21
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 09:16
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество

Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги

Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге

Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Обновлено в 04:24
Политика

Папа Римский поздравил католиков с Пасхой

Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
Обновлено в 06:45
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