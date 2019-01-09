Политика
В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко
В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид ПорошенкоИзвестия16:26
Пользователи Сети высмеяли заявления украинского журналиста Юрия Бутусова, который попытался объяснить «пьяный» вид президента Петра Порошенко на военном мероприятии в 2015 году.
Известия16:26
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Автоспорт
Гонщик «КАМАЗ-мастер» Николаев выиграл второй этап «Дакара»
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Политика
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Политика
В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко
Пользователи Сети высмеяли заявления украинского журналиста Юрия Бутусова, который попытался объяснить «пьяный» вид президента Петра Порошенко на военном мероприятии в 2015 году.
Обновлено в 16:26
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
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Политика
На Украине сообщили о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры
Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.
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Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги
Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
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Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
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Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
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В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
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Происшествия
Аэропорт Хитроу возобновил работу после сообщений о дроне
Международный лондонский аэропорт Хитроу, ранее приостановивший вылеты самолетов из-за беспилотника, возобновил отправку рейсов.
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Экономика
Российская экономика подросла вопреки санкциям
В документе отмечается, что инфляция в стране оставалась низкой и стабильной вопреки ограничительным мерам.
Обновлено в 16:58
Энергетика
В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
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Музыка
Представлен логотип «Евровидения-2019»
Обновлено в 10:04
Происшествия
Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже
Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.
Обновлено в 16:45
Наука
СМИ усомнились в реальности «акустических атак»: обычный психоз
Журнал Vanity Fair обнародовал статью, в которой со ссылкой на данные экспертов предположил, что якобы имевшие место "акустические атаки" на американских дипломатов на Кубе на самом деле являются обычным психозом.
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Космос
Телескоп TESS обнаружил планету с длинной орбитой
По предварительным данным, собранным при помощи телескопа TESS, обнаруженная планета имеет очень длинный орбитальный период – 36 дней.
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Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины Филарету Денисенко — бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур.
Обновлено в 14:50
Баскетбол
«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
Обновлено в 14:37
Происшествия
Во Львове избили почетного консула Бельгии
Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцулу.
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Общество
AP: старейшая жительница США умерла в возрасте 114 лет
Обновлено в 16:52
Экономика
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено в 16:11
Политика
В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с российских компаний
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США во вторник обратились к американскому минфину с призывом отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.
Обновлено в 16:07
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Сотрудники ОМОНа проехали 130 км за мандаринами от МВД
Обновлено в 16:01
Спорт
Эксперт поделился мнением о визите WADA в Россию: есть обиженные
В среду, 9 января, эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) снова прибудут в Москву для получения базы данных бывшей Московской антидопинговой лаборатории.
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В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины
Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
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Хоккей
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Андрей Василевский, голкипер хоккейного клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» сыграет в Матче звезд НХЛ.
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Хоккей
Мощный удар хоккеиста расколол шайбу пополам и попал на видео
Шайба раскололась на две части во время матча Западной хоккейной лиги между командами «Келоуна Рокетс» и «Принс Джордж Кугарс».
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В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
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Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании
Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
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