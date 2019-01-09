Политика

В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко
Известия
16:26

Пользователи Сети высмеяли заявления украинского журналиста Юрия Бутусова, который попытался объяснить «пьяный» вид президента Петра Порошенко на военном мероприятии в 2015 году.
Известия16:26

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Россияне прокомментировали попытку оправдать «нетрезвого» Порошенко

Народные новости14:50

«Пьяному» фото Порошенко нашлось объяснение

Вечерняя Москва12:45

В Сети высмеяли попытки объяснить «пьяный» вид Порошенко

РИА Новости15:17

«Горлышком бутылки мимо рта начал промахиваться»: в РФ прокомментировали попытку оправдать «нетрезвого» Порошенко

ФАН14:08

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Газета.Ru14:23

На Украине объяснили «пьяный» вид Порошенко

URA.Ru12:22

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года

RT на русском12:03
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
Автоспорт

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Николаев выиграл второй этап «Дакара»

Обновлено в 16:03
Политика

В США предъявили обвинение юристу Весельницкой

Обновлено в 11:12
Политика

В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко

Пользователи Сети высмеяли заявления украинского журналиста Юрия Бутусова, который попытался объяснить «пьяный» вид президента Петра Порошенко на военном мероприятии в 2015 году.
Обновлено в 16:26
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Политика

На Украине сообщили о пропаже некоторых икон из Киево-Печерской лавры

Министр культуры Украины Евгений Нищук в эфире телеканала «Прямой» заявил, что проведённая в Киево-Печерской лавре инвентаризация выявила пропажу некоторых ценных икон.
Обновлено в 16:26
Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги

Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Обновлено в 17:03
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики США на 2019 год на уровне 2,5%, но снизил его на 2020 год на 0,3 п.п. - до 1,7%. В 2021 году предполагается ослабление подъема до 1,6%.
Обновлено в 16:34
Политика

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира

Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя

17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Аэропорт Хитроу возобновил работу после сообщений о дроне

Международный лондонский аэропорт Хитроу, ранее приостановивший вылеты самолетов из-за беспилотника, возобновил отправку рейсов.
Обновлено в 14:45
Экономика

Российская экономика подросла вопреки санкциям

В документе отмечается, что инфляция в стране оставалась низкой и стабильной вопреки ограничительным мерам.
Обновлено в 16:58
Энергетика

В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев

Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной, об этом сообщается в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом.
Обновлено в 17:04
Музыка

Представлен логотип «Евровидения-2019»

Обновлено в 10:04
Происшествия

Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже

Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.
Обновлено в 16:45
Наука

СМИ усомнились в реальности «акустических атак»: обычный психоз

Журнал Vanity Fair обнародовал статью, в которой со ссылкой на данные экспертов предположил, что якобы имевшие место "акустические атаки" на американских дипломатов на Кубе на самом деле являются обычным психозом.
Обновлено в 17:14
Космос

Телескоп TESS обнаружил планету с длинной орбитой

По предварительным данным, собранным при помощи телескопа TESS, обнаруженная планета имеет очень длинный орбитальный период – 36 дней.
Обновлено в 01:47
Политика

Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины Филарету Денисенко — бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур.
Обновлено в 14:50
Баскетбол

«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Обновлено в 14:37
Происшествия

Во Львове избили почетного консула Бельгии

Во Львове избили почетного консула Бельгии на Западной Украине Ярослава Гарцулу.
Обновлено в 14:35
Общество

AP: старейшая жительница США умерла в возрасте 114 лет

Обновлено в 16:52
Экономика

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено в 16:11
Политика

В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с российских компаний

Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США во вторник обратились к американскому минфину с призывом отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Сотрудники ОМОНа проехали 130 км за мандаринами от МВД

Обновлено в 16:01
Спорт

Эксперт поделился мнением о визите WADA в Россию: есть обиженные

В среду, 9 января, эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) снова прибудут в Москву для получения базы данных бывшей Московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины

Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено в 08:12
Хоккей

Голкипер Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ

Андрей Василевский, голкипер хоккейного клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» сыграет в Матче звезд НХЛ.
Обновлено в 16:53
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Хоккей

Мощный удар хоккеиста расколол шайбу пополам и попал на видео

Шайба раскололась на две части во время матча Западной хоккейной лиги между командами «Келоуна Рокетс» и «Принс Джордж Кугарс».
Обновлено в 16:34
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Политика

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
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