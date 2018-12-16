Армия и оружие
Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины. Пока у машины нет названия, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.
Известиявчера в 20:22
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с чего всё началось
На официальном аккаунте Нацгвардии Украины в YouTube опубликовано видео, на котором показаны кадры с испытаниями на заснеженном полигоне грубо сваренной громоздкой конструкции без дверей с установленным на ней пулеметом - это и есть новый автомобиль украинских силовиков, вызвавший изрядную долю насмешек у пользователей в сети, назвавших это изобретение "повозкой супер-эконом-класса".Экономика сегоднявчера в 21:57
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Армия и оружие
National Interest сравнил украинский Ан-140 с российским Ил-112В
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
В США назвали стоимость истребителя шестого поколения
Стоимость нового истребителя, который должен в перспективе заменить "хребет" Военно-воздушных сил США, может составить $300 млн, сообщает Defense News.
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Армия и оружие
Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии
Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы
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Обновлено в 03:47
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Де Мистура назвал сирийский конфликт одним из самых жестоких
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Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Первый МРК «Мытищи» передадут ВМФ России
Малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи» 17 декабря войдет в состав Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения
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Армия и оружие
Кремлевским курсантам вручили дипломы
Каждого свежеиспеченного лейтенанта вызывают старшие офицеры и генералы, чтобы торжественно вручить диплом.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Воинские части Волгоградской области пополнили около 600 новобранцев
В рамках осенней призывной кампании воинские части Волгоградской области пополнили около 600 новобранцев, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В Михайловской Военная артиллерийская академии состоялась 53 Международная Военно-научная конференция
В Михайловской Военная артиллерийская академии состоялась 53 Международная Военно-научная конференция по теме: «Основные направления развития ракетных войск и артиллерии, теория и практика их боевого применения», где приняли участие операторы научной роты Военной академии связи.
Обновлено в 05:25