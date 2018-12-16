с чего всё началось

Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины. Пока у машины нет названия, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил украинский Ан-140 с российским Ил-112В

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: США обдумывают вывод войск из САР – глава МИД Турции «Президент США Трамп планирует выводить [войска] из Сирии», — приводит слова Чавушоглу газета Turkiye.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие В США назвали стоимость истребителя шестого поколения Стоимость нового истребителя, который должен в перспективе заменить "хребет" Военно-воздушных сил США, может составить $300 млн, сообщает Defense News.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебросила к линии фронта в ЛНР артиллерийские орудия

Армия и оружие Армия и оружие В ВСУ назвали имя погибшего при крушении украинского Су-27 пилота

Армия и оружие Армия и оружие Де Мистура назвал сирийский конфликт одним из самых жестоких «Могу сказать, что не видел ни одного конфликта более жестокого, чем в Сирии, с использованием самых ужасных методов», — цитирует де Мистуру РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Первый МРК «Мытищи» передадут ВМФ России Малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи» 17 декабря войдет в состав Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения

Армия и оружие Армия и оружие Кремлевским курсантам вручили дипломы Каждого свежеиспеченного лейтенанта вызывают старшие офицеры и генералы, чтобы торжественно вручить диплом.

Армия и оружие Армия и оружие Воинские части Волгоградской области пополнили около 600 новобранцев В рамках осенней призывной кампании воинские части Волгоградской области пополнили около 600 новобранцев, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.