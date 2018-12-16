Армия и оружие

Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети интернет
REGNUM
03:21

В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины. Видеозапись с демонстрацией автомобиля была опубликована на официальном канале Нацгвардии на видеохостинге YouTube 11 декабря.
REGNUM03:21
с чего всё началось
На официальном аккаунте Нацгвардии Украины в YouTube
 опубликовано видео, на котором показаны кадры с испытаниями на заснеженном полигоне грубо сваренной громоздкой конструкции без дверей с установленным на ней пулеметом - это и есть новый автомобиль украинских силовиков, вызвавший изрядную долю насмешек у пользователей в сети, назвавших это изобретение "повозкой супер-эконом-класса".
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