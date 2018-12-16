с чего всё началось

В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины. Видеозапись с демонстрацией автомобиля была опубликована на официальном канале Нацгвардии на видеохостинге YouTube 11 декабря.

Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети интернет

Армия и оружие Армия и оружие СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили, что США изменили план ВСУ по захвату Донбасса Представитель ДНР считает, что Адамс внес некоторые изменения в масштабную наступательную операцию украинских силовиков по захвату Донбасса.

Армия и оружие Армия и оружие Новейший корабль «Мытищи» завершил госиспытания Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания и вскоре будет передан в состав Военно-морского флота, сообщили в Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35 Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения

Армия и оружие Армия и оружие Самолет США пролетел над районом учений ВМС России Воздушное судно ВМС США совершило полет над морской зоной неподалеку от сирийских земель, которая была закрыта для совершения полетов.

Армия и оружие Армия и оружие The Washington Post: США озабочены возможной операцией против курдов Сообщения Турции о вероятном проведении военной операции против курдов в Сирии вызывает беспокойство властей США, 15 декабря сообщает газета The Washington Post.

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак» Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».

Армия и оружие Армия и оружие Четыре истребителя Су-34 поступят в ЦВО до конца года

Армия и оружие Армия и оружие Балтийский флот получил новейший катер связи Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.

Армия и оружие Армия и оружие США подослали своих боевиков на российскую базу На самой военной базе США в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс, в 23 километрах к северо-западу от пограничного пункта пропуска Эт-Танф на границе с Ираком, идет постоянная подготовка боевиков из группировки «Джейш Магхавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).