Армия и оружие
Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети интернет
Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети интернетREGNUM03:21
В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины. Видеозапись с демонстрацией автомобиля была опубликована на официальном канале Нацгвардии на видеохостинге YouTube 11 декабря.
REGNUM03:21
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с чего всё началось
На официальном аккаунте Нацгвардии Украины в YouTube опубликовано видео, на котором показаны кадры с испытаниями на заснеженном полигоне грубо сваренной громоздкой конструкции без дверей с установленным на ней пулеметом - это и есть новый автомобиль украинских силовиков, вызвавший изрядную долю насмешек у пользователей в сети, назвавших это изобретение "повозкой супер-эконом-класса".Экономика сегоднявчера в 21:57
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