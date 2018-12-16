Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины. Пока у машины нет названия, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

Армия и оружие Армия и оружие Американскому флоту предрекли поражение в случае войны с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие РПК пообещала жестко ответить Турции в случае атаки на курдов в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

Армия и оружие Армия и оружие Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.

Армия и оружие Армия и оружие США скорректировали планы украинской армии по захвату Донбасса – ДНР Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР напомнил, что подразделения республики находятся в полной боевой готовности и готовы отбить удар.

Армия и оружие Армия и оружие ВС ВСУ назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине летчика При крушении украинского истребителя Су-27, который 15 декабря разбился возле поселка Озерное в Житомирской области, погиб майор ВСУ Александр Фоменко 1975 года рождения.

Армия и оружие Армия и оружие Новейший корабль «Мытищи» завершил госиспытания Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания и вскоре будет передан в состав Военно-морского флота, сообщили в Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35 Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения

Армия и оружие Армия и оружие Авиаудары США уничтожили восемь боевиков из «Аш-Шабаб» в Сомали Соединенные Штаты в субботу нанесли авиаудары в Сомали по боевикам запрещенной в РФ организации "Аш-Шабаб", уничтожены восемь террористов, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

Армия и оружие Армия и оружие Кремлевским курсантам вручили дипломы Каждого свежеиспеченного лейтенанта вызывают старшие офицеры и генералы, чтобы торжественно вручить диплом.

Армия и оружие Армия и оружие Самолет США пролетел над районом учений ВМС России Воздушное судно ВМС США совершило полет над морской зоной неподалеку от сирийских земель, которая была закрыта для совершения полетов.

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак» Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».