Армия и оружие
Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины. Пока у машины нет названия, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.
Известиявчера в 20:22
Оценить
235 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Армия и оружие
Американскому флоту предрекли поражение в случае войны с Россией
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
РПК пообещала жестко ответить Турции в случае атаки на курдов в Сирии
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы
Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо
Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
США скорректировали планы украинской армии по захвату Донбасса – ДНР
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР напомнил, что подразделения республики находятся в полной боевой готовности и готовы отбить удар.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
ВС ВСУ назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине летчика
При крушении украинского истребителя Су-27, который 15 декабря разбился возле поселка Озерное в Житомирской области, погиб майор ВСУ Александр Фоменко 1975 года рождения.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие
Новейший корабль «Мытищи» завершил госиспытания
Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания и вскоре будет передан в состав Военно-морского флота, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35
Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Авиаудары США уничтожили восемь боевиков из «Аш-Шабаб» в Сомали
Соединенные Штаты в субботу нанесли авиаудары в Сомали по боевикам запрещенной в РФ организации "Аш-Шабаб", уничтожены восемь террористов, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
Кремлевским курсантам вручили дипломы
Каждого свежеиспеченного лейтенанта вызывают старшие офицеры и генералы, чтобы торжественно вручить диплом.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Самолет США пролетел над районом учений ВМС России
Воздушное судно ВМС США совершило полет над морской зоной неподалеку от сирийских земель, которая была закрыта для совершения полетов.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак»
Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
СМИ: офицер ВСУ похвастался «ликвидацией» известного бойца ДНР
Обновлено вчера в 18:57