Политика
Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225. Большинство комментаторов напомнили Порошенко, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения.
РИА Новостивчера в 20:51
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Политика
В США частично приостановили работу правительства
В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.
Обновлено в 02:02
Политика
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года
Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Володин назвал самый долгожданный закон
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, самым долгожданным законопроектом осенней сессии стал закон об отмене общероссийского роуминга, сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 01:20
Политика
В Киеве планируют провести марш в честь дня рождения Бандеры 1 января
Вечером 1 января в Киеве планируется проведение марша в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 03:31
Политика
Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД
Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Европейская авиакомпания задумалась об отказе от SSJ-100
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России
"Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе", - заявил Порошенко.
Обновлено в 02:10
Политика
Исполняющим обязанности мэра Владивостока назначили Олега Гуменюка
Исполняющим обязанности главы Владивостока назначен Олег Гуменюк. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 02:45
Политика
Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
Обновлено вчера в 14:53
Политика
В США гражданина Китая задержали за промышленный шпионаж
Гражданин КНР задержан в четверг в США, его обвиняют в хищении представляющей коммерческую тайну информации у американской нефтяной компании, на которую он работал, сообщает минюст США.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
В США рассказали о превосходстве «Арматы» над танками НАТО
Презентация российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков (ОБТ) НАТО – британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на статью эксперта Уилла Флэннигена.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
МИД Турции объяснил, почему отложена военная операция в Сирии
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил подождать с началом военной операции в Сирии после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
МИД назвал катастрофической ситуацию с выдачей россиянам виз США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США о повышении с 2019 года тарифов за оформление американских виз для граждан РФ кажется непонятным на фоне и без того сложной ситуацией с выдачей виз.
Обновлено вчера в 11:46