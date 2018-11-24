Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко после того, как он опубликовал пост в Twitter с опечаткой в слове "гибридная". Речь идет о записи, в которой украинский лидер высказался о "гидридной войне" России с Украиной.

В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой

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