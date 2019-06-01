Политика

В Сети впервые опубликованы сканы пакта Молотова‐РиббентропаГазета.Ru вчера в 23:29

В Сети впервые был опубликован отсканированный советский Договор о ненападении между СССР и Германией, известный как пакт Молотова — Риббентропа, сообщает "360". Отмечается, что раньше в доступе у ученых был только немецкий вариант договора.
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с чего всё началось
Отмечается, что фотографии советских документов
, среди которых сам договор, секретные дополнительные протоколы и разъяснения к ним на русском и немецком языках, предоставил историко-документальный департамент МИД.
Взгляд.рувчера в 14:17

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Впервые опубликованы снимки советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа

Известия01:10

В Сети впервые опубликованы сканы пакта Молотова‐Риббентропа

Газета.Ruвчера в 23:29

Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа»

URA.Ruвчера в 07:43

Опубликованы советские оригиналы «пакта Молотова-Риббентропа»

Взгляд.рувчера в 14:17

Опубликованы фото секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Сканы пакта Молотова‐Риббентропа были впервые опубликованы в Сети

Телеканал 360°вчера в 14:41

Сайт Фонда «Историческая память» впервые опубликовал советские оригиналы «Пакта Молотова-Риббентропа»

Эхо Москвывчера в 05:32
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Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено вчера в 09:37
Кино

Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России

Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе "Кристалл" затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:14
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Армия и оружие

В Сирии рассказали об отражении ракетной атаки со стороны Израиля

Обновлено в 02:10
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Авто

Первый электрический скутер Bajaj назовут Chetak

Обновлено в 02:17
Политика

Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус

Обновлено в 01:22
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

В Саратове из-за мышиной лихорадки отменили заезды детей в лагеря

Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Дзержинск пожарами и взрывами не испугаешь. ЧП на оборонных предприятиях: досье «Новой»

После разбора завалов саперы обнаружили полторы сотни чудом не взорвавшихся мин. Пострадавшие во время взрыва и пожара на заводе им. Свердлова еще находились в больницах, когда в городе произошло новое ЧП.
Обновлено в 02:40
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес

Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.
Обновлено в 02:06
Футбол

Клопп рассказал о беседе с Гвардиолой после победы в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что пообщался с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой после победы в финале Лиги чемпионов над лондонским "Тоттенхэмом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Происшествия

В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя

В Нижнем Тагиле погибла восьмилетняя девочка из-за упавшего на нее металлического смесителя, сброшенного с верхних этажей квартирного дома.
Обновлено в 03:02
Экономика

Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг

Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.
Обновлено в 02:07
Авто

В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X

Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
Обновлено в 00:56
Происшествия

В массовой аварии на Кутузовском проспекте пострадали семь человек

Обновлено в 02:56
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Иоахим фон Риббентроп
Министр иностранных дел Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике.
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