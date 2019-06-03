Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»VSE42 Новости 10:17

Писательница из английского Манчестера опубликовала в своем Twitter жалобу на отсутствие в сериале "Чернобыль" темнокожих актеров, чем вызвала волну негодования в интернет-сообществе.
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