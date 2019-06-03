В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»Газета.Ru 13:08

Британская сценаристка Карла Мари Свит обратила внимание на отсутствие в сериале "Чернобыль" темнокожих актеров, за что пользователи в социальных сетях завалили ее негативными сообщениями.

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Шоу-бизнес Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.

Гаджеты Что показала Apple на конференции WWDC 2019 Только что стартовала ежегодная конференция Apple для разработчиков - WWDC 2019.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Происшествия В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.

Экономика Сбербанк заподозрил основателя Антипинского НПЗ в двойной бухгалтерии Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия, рассказал Forbes бывший сотрудник Сбербанка (основной кредитор НПЗ), и подтвердил бывший топ-менеджер НПЗ.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.

Футбол Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019 Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).

Культура Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Спорт 27-летний мотогонщик Мэтисон разбился на острове Мэн Мотогонщик Дейли Мэтисон погиб во время гонки TT Isle of Man, передает "Советский спорт".

Политика Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе Речь идет о планах по захвату российского полуострова.

Шоу-бизнес Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.

Политика Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.

Энергетика Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.

Общество Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в понедельник в ряде стран мира, в том числе в России.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.

Политика Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.

Футбол «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.