Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»Газета.Ru 13:08
Британская сценаристка Карла Мари Свит обратила внимание на отсутствие в сериале "Чернобыль" темнокожих актеров, за что пользователи в социальных сетях завалили ее негативными сообщениями.
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Британскую сценаристку возмутило отсутствие темнокожих в сериале «Чернобыль»
Московский Комсомолец12:54
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
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