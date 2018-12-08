Авто

В сети показали рендер салона новой Lada Vesta
Rusargument
вчера в 12:05

В сети опубликовали неофициальный рендер салона обновленной версии отечественного седана Lada Vesta. Несмотря на то, что официальной премьеры до сих пор не состоялось, однако автолюбители могут оценить предварительный дизайн автомобиля.
Rusargumentвчера в 12:05

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В сети случайно рассекретили салон новой Lada Vesta

Петербургский дневник01:21

Блогер случайно рассекретил новый интерьер Lada Vesta

Мойка7800:33

В сети раскрыли вид салона новой Lada Vesta

78.ru02:42

Рендер нового интерьера Lada Vesta случайно рассекретили

РИА Новостивчера в 20:34

В Сети случайно рассекретили салон новой LADA Vesta

CarsWeek.ruвчера в 11:19

Блогер случайно показал салон новой Lada Vesta

Life.ruвчера в 10:10

Рассекречен салон новой Lada Vesta

Российская газетавчера в 08:34
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Авто

В России подорожал кроссовер Jeep Compass

Обновлено в 04:43
Авто

Пикап Ford F-150 Limited стал почти самым быстрым грузовиком в мире

Автомобиль получил модернизированную 450-сильную «шестерку» и стал вторым сверхскоростным «открытым грузовиком» в мире.
Обновлено в 04:13
Авто

Genesis показала свой первый внедорожник GV80

Предвестником новинки стал концепт Genesis GV80 Fuel Cell Concept, представленный в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:52
Авто

Итальянцы представили свой автономный шатл в Лос-Анджелесе

Команда дизайнеров показала проект нового автономного автомобиля Icona Nucleus.
Обновлено в 04:51
Авто

Стоимость VW Jetta из фильма «Жажда скорости» поднялась вдвое

Стоимость известного автомобиля Volkswagen Jetta из не менее популярной киноленты «Жажда скорости» поднялась вдвое.
Обновлено в 04:25
Авто

Дальний Восток показал наивысший рост продаж новых автомобилей

На втором месте рейтинга по темпам роста оказался первичный рынок Урала (+22,5%), на третьем — Сибирь, где продажи новых автомобилей выросли на 19,6%.
Обновлено в 04:46
Авто

McLaren презентовал новый кабриолет 720S Spider

Известная компания McLaren официально презентовала новую модель суперкара 720S, который получил в названии приставку Spider.
Обновлено в 04:46
Авто

Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в России в декабре

Автомобильные эксперты провели исследование российского рынка и назвали самые дешевые машины, которые продаются в декабре уходящего года.
Обновлено в 02:55
Авто

Volkswagen Transporter скрестили c Audi RS6

Проект, в ходе которого скрестили Volkswagen Transporter c Audi RS6, был назван Audi TS6.
Обновлено в 04:35
Авто

Капитализация компании Tesla на рынке стала выше чем у Daimler

Обновлено в 04:40
Авто

Гиперкар SSC Tuatara протестировали на дорогах общего пользования

Суперкар SSC Tuatara, ранее представленный на выставке автомобилей в Пеббл-Бич, прошел испытания на общественных дорогах.
Обновлено вчера в 20:08
Авто

Независимые дизайнеры представили Lada XRAY пикап

Судя по рендеру, дизайнеры растянули колёсную базу, чтобы получить полноценную грузовую «пикаповскую» платформу.
Обновлено в 04:28
Авто

Назван ТОП-3 автомобилей бизнес-класса на рынке РФ в 2018 году

В сегменте автомобилей бизнес-класса, а в особенности среднеразмерных седанов, наметилась нешуточная борьба за лидерство, в том числе и на рынке Российской Федерации.
Обновлено в 02:54
Авто

Nissan Terra безопаснее Mitsubishi Pajero Sport

Японский автопроизводитель Nissan проверил безопасность нового кроссовера Terra и выяснил, что он безопаснее Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено в 04:18
Авто

Нажав газ и тормоз одновременно можно попасть в ДТП

Если речь идёт о современных автомашинах, то педали газа и тормоза - это по большому счёту электронные датчики, при нажатии сигнал поступит на компьютер и автомобиль просто остановится.
Обновлено в 04:31
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