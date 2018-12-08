Авто
В сети показали рендер салона новой Lada Vesta
В сети показали рендер салона новой Lada VestaRusargumentвчера в 12:05
В сети опубликовали неофициальный рендер салона обновленной версии отечественного седана Lada Vesta. Несмотря на то, что официальной премьеры до сих пор не состоялось, однако автолюбители могут оценить предварительный дизайн автомобиля.
Rusargumentвчера в 12:05
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Авто
В России подорожал кроссовер Jeep Compass
Обновлено в 04:43
Авто
Пикап Ford F-150 Limited стал почти самым быстрым грузовиком в мире
Автомобиль получил модернизированную 450-сильную «шестерку» и стал вторым сверхскоростным «открытым грузовиком» в мире.
Обновлено в 04:13
Авто
Genesis показала свой первый внедорожник GV80
Предвестником новинки стал концепт Genesis GV80 Fuel Cell Concept, представленный в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:52
Авто
Итальянцы представили свой автономный шатл в Лос-Анджелесе
Команда дизайнеров показала проект нового автономного автомобиля Icona Nucleus.
Обновлено в 04:51
Авто
Стоимость VW Jetta из фильма «Жажда скорости» поднялась вдвое
Стоимость известного автомобиля Volkswagen Jetta из не менее популярной киноленты «Жажда скорости» поднялась вдвое.
Обновлено в 04:25
Авто
Дальний Восток показал наивысший рост продаж новых автомобилей
На втором месте рейтинга по темпам роста оказался первичный рынок Урала (+22,5%), на третьем — Сибирь, где продажи новых автомобилей выросли на 19,6%.
Обновлено в 04:46
Авто
McLaren презентовал новый кабриолет 720S Spider
Известная компания McLaren официально презентовала новую модель суперкара 720S, который получил в названии приставку Spider.
Обновлено в 04:46
Авто
Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в России в декабре
Автомобильные эксперты провели исследование российского рынка и назвали самые дешевые машины, которые продаются в декабре уходящего года.
Обновлено в 02:55
Авто
Volkswagen Transporter скрестили c Audi RS6
Проект, в ходе которого скрестили Volkswagen Transporter c Audi RS6, был назван Audi TS6.
Обновлено в 04:35
Авто
Капитализация компании Tesla на рынке стала выше чем у Daimler
Обновлено в 04:40
Авто
Гиперкар SSC Tuatara протестировали на дорогах общего пользования
Суперкар SSC Tuatara, ранее представленный на выставке автомобилей в Пеббл-Бич, прошел испытания на общественных дорогах.
Обновлено вчера в 20:08
Авто
Независимые дизайнеры представили Lada XRAY пикап
Судя по рендеру, дизайнеры растянули колёсную базу, чтобы получить полноценную грузовую «пикаповскую» платформу.
Обновлено в 04:28
Авто
Назван ТОП-3 автомобилей бизнес-класса на рынке РФ в 2018 году
В сегменте автомобилей бизнес-класса, а в особенности среднеразмерных седанов, наметилась нешуточная борьба за лидерство, в том числе и на рынке Российской Федерации.
Обновлено в 02:54
Авто
Nissan Terra безопаснее Mitsubishi Pajero Sport
Японский автопроизводитель Nissan проверил безопасность нового кроссовера Terra и выяснил, что он безопаснее Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено в 04:18
Авто
Нажав газ и тормоз одновременно можно попасть в ДТП
Если речь идёт о современных автомашинах, то педали газа и тормоза - это по большому счёту электронные датчики, при нажатии сигнал поступит на компьютер и автомобиль просто остановится.
Обновлено в 04:31