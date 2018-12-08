В сети опубликовали неофициальный рендер салона обновленной версии отечественного седана Lada Vesta. Несмотря на то, что официальной премьеры до сих пор не состоялось, однако автолюбители могут оценить предварительный дизайн автомобиля.

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