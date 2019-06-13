Кино
В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»Известия 15:41
Первый трейлер художественного фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом кинокартины «Сияние» (1980 год) режиссера Стэнли Кубрика, был опубликован в четверг, 13 июня, на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.
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Политика
Решение США переименовать Киев насмешило Сеть
Пользователи социальных сетей посмеялись над решением Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
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Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Общество
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
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Шоу-бизнес
Рудковская: я не стесняюсь своего возраста
Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес
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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
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Авто
Компания Kia презентовала седан Cadenza
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Наука
В лечении мышей от туберкулеза помог яд скорпиона
Специалисты выявили в яде скорпиона Diplocentrus melici, обитающего в Восточной Мексике, антибактериальные свойства.
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Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
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Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
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Авто
Завершился выпуск Chevrolet Cruze
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Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
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Гаджеты
Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня
Обновлено в 09:30