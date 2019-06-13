Кино

В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»Известия 15:41

Первый трейлер художественного фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом кинокартины «Сияние» (1980 год) режиссера Стэнли Кубрика, был опубликован в четверг, 13 июня, на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.
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Появился трейлер сиквела «Сияния»

Газета.Ru15:25

Создатели сиквела фильма «Сияние» представили трейлер — видео

Life.ru15:46

В Сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Известия15:41

Вышел трейлер продолжения культового «Сияния»

ТК Звезда16:31

Вышел первый трейлер «Доктора Сна» - продолжения «Сияния» Кинга

Российская газета14:45

Вышел первый трейлер сиквела «Сияния»

Телеканал 360°14:41

Вышел трейлер сиквела «Сияния»

ТАСС14:19
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Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

Обновлено в 15:57
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО

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Политика

Медведев назначил нового директора Курчатовского института

Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
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Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Спорт

Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020

Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Политика

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставку в конце июня

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост.
Обновлено в 16:32
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
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Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Политика

Решение США переименовать Киев насмешило Сеть

Пользователи социальных сетей посмеялись над решением Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
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Шоу-бизнес

Рудковская: я не стесняюсь своего возраста

Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

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Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Авто

Компания Kia презентовала седан Cadenza

Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
Обновлено вчера в 04:19
Наука

В лечении мышей от туберкулеза помог яд скорпиона

Специалисты выявили в яде скорпиона Diplocentrus melici, обитающего в Восточной Мексике, антибактериальные свойства.
Обновлено в 14:24
Политика

Польский суд вынес приговоры по делу о гибели лайнера Качиньского

Обновлено в 15:11
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Авто

Завершился выпуск Chevrolet Cruze

Обновлено в 10:39
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Гаджеты

Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня

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Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом

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Шотландский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус», двукратный лауреат премии BAFTA. Актёр снимается как в независимом кино, так и в высокобюджетных голливудских проектах.
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Стивен Кинг
Американский писатель
Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.
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