Кино

В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»Газета.Ru вчера в 21:20

В Сети появился трейлер российского сериала "Чернобыль".
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Трейлер российского «Чернобыля» раскритиковали за киноляпы

Взгляд.ру07:40

Трейлер российского сериала про Чернобыль высмеяли из-за банального сюжета

News.ru09:17

Режиссер высмеянного российского сериала «Чернобыль» заявил о партизанщине

Lenta.ru07:45

Кинокритик: Наш сериал «Чернобыль» станет ответом злобным империалистам

Национальная служба новостей08:18

Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

ТАСС06:11

«Не имеет отношения»: Агент Игоря Петренко — о преждевременной публикации трейлера «Чернобыль»

Телеканал 360°09:49

Российский ответ американскому сериалу «Чернобыль» набрал тысячи «дизлайков»

URA.Ru01:57
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Политика

Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой

Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.
Обновлено в 09:42
Политика

Путин отменил некоторые санкции против Турции

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Гаджеты

Смартфону Nokia 8.2 приписывают выдвижную селфи-камеру с 32-Мп сенсором

Компания HMD Global в скором времени может анонсировать первый смартфон Nokia с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено в 07:33
Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, говорится в совместном релизе, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 07:10
Политика

Джонсон заявил, что Британия пока не готова к Brexit без сделки

Великобритания пока не готова к выходу из Евросоюза без сделки, заявил в четверг премьер-министр страны Борис Джонсон.
Обновлено в 09:30
Единоборства

Соперник Дадашева высказался о его смерти

Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена

Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.
Обновлено в 09:48
Музыка

Ольга Бузова объявила о последнем концерте

Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Технологии

Huawei приписывают 30-процентный рост выручки, несмотря на всё давление США

Сама Huawei опубликует очередной отчёт уже 30 июля — тогда и станет ясно, действительно ли компания смогла так существенно прибавить, несмотря на санкции.
Обновлено в 09:27
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Религия

Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Экономика

Акции Tesla рухнули после провального квартального отчета

Судя по финансовому отчету, у Tesla дела идут не так хорошо, как хотелось бы Илону Маску - убыток компании во втором квартале составил $408 млн, не оправдав ожиданий аналитиков.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание

Посол Белоруссии в Анкаре Андрей Савиных сообщил, что раненный в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Усыновившая 118 детей китаянка попала в тюрьму за мошенничество

Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе

В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Политика

Украинцы обложили данью украинцев в Европе

Украинские граждане вымогают деньги у соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
Обновлено в 09:12
Кино

Умер народный артист Анатолий Торопов

Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области

Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.
Обновлено в 09:01
Общество

Жара на западе Европы обновила температурные рекорды

Обновлено в 09:16
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Обновлено в 04:30
Кино

Умер известный голландский актер Рутгер Хауэр

В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актёр столетия», празднование которого на нидерландском телевидении вылилось в ретроспективу его фильмов, проведённую без остановок в течение целого дня.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей

Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике

Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
Обновлено в 04:18
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Игорь Петренко
Российский актёр
Российский актёр театра и кино. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Член Союза кинематографистов РФ.
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