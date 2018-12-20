Кино

В Сети появился трейлер новых «Людей в чёрном»
RT на русском
14:46

На официальном YouTube-канале Sony Pictures Entertainment появился трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл».
RT на русском14:46

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В Сети появился трейлер новых «Людей в чёрном»

RT на русском14:46

Опубликован трейлер новых «Людей в чёрном»

Национальная служба новостей16:17

В cети появился трейлер новых «Людей в черном»

Lenta.ru13:13

В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»

РИА Новости11:34

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон ищут шпиона в трейлере новых «Людей в черном»

Газета.Ru11:11

Вышел трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

ТАСС10:27

Вышел трейлер четвертых «Людей в черном»

Российская газета10:25
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Кино

Сбербанк открывает в России сеть VR-кинотеатров

Обновлено в 05:05
Кино

Маколей Калкин повторил сцены из фильма «Один дома»

«Рождество не наступит без просмотра "Один дома"», «Как же здорово, это как снова очутиться в детстве!», «Я плакал от радости, пока смотрел», «Хотим продолжение фильма, но уже со взрослым Маколеем Калкиным!» – пишут в комментариях под видео.
Обновлено в 07:07
Кино

Ричард Мэдден предсказал концовку «Игры престолов»

Обновлено в 08:04
Кино

Александр Роднянский спродюсирует сериал про порноиндустрию

Александр Роднянский был продюсером картин российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь».
Обновлено в 02:28
Кино

В Калининграде подвели итоги XIV фестиваля кино стран Евросоюза

В Калининграде завершил работу XIV фестиваль кино стран Евросоюза.
Обновлено в 14:56
Кино

Дух дышит, где хочет: в прокате новый фильм Ким Ки Дука

Фильмам Ким Ки Дука в России сильно повезло — работы корейского автора в нулевые активно показывали в кино и на видео.
Обновлено в 16:01
Кино

Анимационный фильм о жизни Карла Маркса выпустят в Китае

Анимационный фильм о жизни великого философа и гуманиста Карла Маркса выпустят в Китае, 19 декабря сообщает Global Times.
Обновлено вчера в 11:05
Кино

Бен Аффлек снимется в остросюжетном боевике «Я все еще жива»

Обновлено в 13:08
Кино

Под «Домашним арестом». Что АиФ.ru смотрел по телевизору в 2018 году

Накануне Нового года журналисты АиФ.Ru вспомнили, что они смотрели в 2018 году, и выбрали российские сериалы, которые им понравились.
Обновлено в 16:05
Кино

«Праздник» Красовского покажут 31 декабря на YouTube

Фильм "Праздник" покажут на YouTube 31 декабря. Об этом сообщил режиссер картины Алексей Красовский.
Обновлено в 08:05
Кино

Вышел трейлер фильма «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым

Обновлено в 06:16
Кино

Первый трейлер нового «Хеллбоя» выложили в Сеть

Киностудия Lionsgate Movies дала добро на просмотр в социальных сетях первого трейлера обновленной кинокартины «Хеллбой».
Обновлено вчера в 17:18
Кино

Дэниэл Рэдклифф спасает Землю от Стива Бушеми в трейлере «Чудотворцев»

В трейлере показаны все прелести работы на небесах, в частности – тонна молитв, оставшихся без ответа, которые необходимо разобрать отряду в лице Крейга (Дэниэл Рэдклифф), Элизы (Джеральдин Висванатхан) и Санджея (Каран Сони).Премьера сериала состоится на TBS 12 февраля 2019 года.
Обновлено в 11:29
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Крымчане»

Режиссёр Ашот Джазоян: Была бы моя воля, я бы снял фильм про все два миллиона жителей Крыма, но пока удалось рассказать только о тридцати.
Обновлено в 09:53
Кино

Суровая Николь Кидман в новом трейлере «Времени возмездия»

Криминальный триллер «Время возмездия» получил финальный трейлер и свежий локализованный постер.
Обновлено в 16:00
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Тесса Томпсон
Американская актриса
Американская актриса. Её прорывом стала роль в независимом фильме «Миссисипи проклятых». Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Песни о любви», «Уважаемые белые люди», «Сельма», «Крид: Наследие Рокки» и его сиквеле «Крид 2», «Тор: Рагнарёк» и «Аннигиляция».
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Крис Хемсворт
Австралийский актёр
Австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарёк» и «Мстители: Война бесконечности», а также в фильмах «Гонка» и «В сердце моря».
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