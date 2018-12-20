Кино Кино Сбербанк открывает в России сеть VR-кинотеатров

Кино Кино Маколей Калкин повторил сцены из фильма «Один дома» «Рождество не наступит без просмотра "Один дома"», «Как же здорово, это как снова очутиться в детстве!», «Я плакал от радости, пока смотрел», «Хотим продолжение фильма, но уже со взрослым Маколеем Калкиным!» – пишут в комментариях под видео.

Кино Кино Александр Роднянский спродюсирует сериал про порноиндустрию Александр Роднянский был продюсером картин российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь».

Кино Кино В Калининграде подвели итоги XIV фестиваля кино стран Евросоюза В Калининграде завершил работу XIV фестиваль кино стран Евросоюза.

Кино Кино Дух дышит, где хочет: в прокате новый фильм Ким Ки Дука Фильмам Ким Ки Дука в России сильно повезло — работы корейского автора в нулевые активно показывали в кино и на видео.

Кино Кино Анимационный фильм о жизни Карла Маркса выпустят в Китае Анимационный фильм о жизни великого философа и гуманиста Карла Маркса выпустят в Китае, 19 декабря сообщает Global Times.

Кино Кино Под «Домашним арестом». Что АиФ.ru смотрел по телевизору в 2018 году Накануне Нового года журналисты АиФ.Ru вспомнили, что они смотрели в 2018 году, и выбрали российские сериалы, которые им понравились.

Кино Кино «Праздник» Красовского покажут 31 декабря на YouTube Фильм "Праздник" покажут на YouTube 31 декабря. Об этом сообщил режиссер картины Алексей Красовский.

Кино Кино Первый трейлер нового «Хеллбоя» выложили в Сеть Киностудия Lionsgate Movies дала добро на просмотр в социальных сетях первого трейлера обновленной кинокартины «Хеллбой».

Кино Кино Дэниэл Рэдклифф спасает Землю от Стива Бушеми в трейлере «Чудотворцев» В трейлере показаны все прелести работы на небесах, в частности – тонна молитв, оставшихся без ответа, которые необходимо разобрать отряду в лице Крейга (Дэниэл Рэдклифф), Элизы (Джеральдин Висванатхан) и Санджея (Каран Сони).Премьера сериала состоится на TBS 12 февраля 2019 года.

Кино Кино В Москве состоялась премьера фильма «Крымчане» Режиссёр Ашот Джазоян: Была бы моя воля, я бы снял фильм про все два миллиона жителей Крыма, но пока удалось рассказать только о тридцати.