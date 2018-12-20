Кино

Опубликован первый официальный трейлер новых «Людей в черном»
REGNUM
10:28

Вышел первый официальный трейлер спин-оффа (картина, являющаяся ответвлением по отношению к фильмам или серии фильмов) «Люди в черном». Ролик был опубликован сегодня, 20 декабря на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.
REGNUM10:28

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В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»

РИА Новости11:34

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Газета.Ru11:11

Вышел трейлер новых «Людей в черном»

Телеканал 360°10:59

Вышел трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

ТАСС10:27

Первый трейлер новых «Людей в чёрном» появился в Сети

News.ru09:58

Вышел трейлер четвертых «Людей в черном»

Российская газета10:25

Вышел трейлер новых «Людей в черном»

Дождь09:25
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Крис Хемсворт
Австралийский актёр
Австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарёк» и «Мстители: Война бесконечности», а также в фильмах «Гонка» и «В сердце моря».
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