Кино
Появился трейлер новых «Ангелов Чарли»Интермонитор.ру вчера в 17:01
В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт. Комедийный боевик показывает историю трех женщин-суперагентов, которые противостоят могущественным злодеям. В фильме также снимутся Элизабет Бэнкс, Наоми Скотт и Элла Балинска.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
«Валенсия» подпишет Черышева по скидке
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом
Вечером 27 июня в Кемерове сгорел частный жилой дом, надворные постройки и веранда.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено вчера в 11:05
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Астрологи назвали самые меркантильные знаки Зодиака
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых чаще всего являются корыстными людьми.
Обновлено 26 июня в 22:30
Происшествия
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Сочи задержали принятого за воскресшего Сергея Цапка мужчину
Обновлено вчера в 09:18
Наука
Учеными создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Инженерами из Гарварда создана первая настоящая киберпчела, которая может по-настоящему летать.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Сенат США опубликует свой отчёт по «российскому вмешательству»
Глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр сообщил, что отчёт Сената из пяти частей о «вмешательстве России» в выборы 2016 года будет выпущен поэтапно, начиная с июля.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Путин пригласил президента ЮАР в Сочи
В рамках саммита G20 в японской Осаке Путин провел встречу с президентом ЮАР Рамафосой, в ходе которой лично пригласил его на саммит «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 24 октября.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Недвижимость
Коллекторы рассказали о «золотом правиле» для ипотечных заемщиков
"Средний срок просроченной ипотечной задолженности варьируется в пределах 3-4 лет, так как кредиторы не заинтересованы в получении залога и лишь при длительных сроках просрочки начинают все необходимые для изъятия объекта ипотеки достаточно долгие процедуры", — пояснил вице-президент НАПКА.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20
Глава США Дональд Трамп протянул кулак японскому и индийскому премьерам Синдзо Абэ и Нарендре Моди во время фотографирования на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
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Космос
Аномалия в американском небе: местные жители сфотографировали облака Ван Гога
Обновлено вчера в 10:29
Транспорт
Симбирский трамвай мог пойти по городу больше 100 лет назад
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Поиски Янтарной комнаты в Польше снова оказались неудачными
В очередной раз поисковые операции Янтарной комнаты завершились неудачно на северо-востоке Польши, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:57