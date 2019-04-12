Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»Известия 19:41

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества. Первый трейлер киноленты представили на фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго 12 апреля, видео опубликовано на официальном аккаунте Star Wars в YouTube.
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Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

РБК18:54

Опубликован первый тизер-трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Дождь13:26

В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

RT на русском14:49

Вышел первый трейлер Эпизода IX «Звездных войн»

Российская газета14:10

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Газета.Ru13:43

Девятый эпизод «Звездных войн» получил название и трейлер

Lenta.ru13:19

Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»

ТАСС15:35
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Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

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В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина

Обновлено в 15:24
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В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

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Обновлено в 20:38
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

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Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

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Обновлено вчера в 09:32
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

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Обновлено в 08:17
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
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Политика

Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Политика

Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко

Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
Обновлено в 02:24
Общество

Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз

Согласно опубликованным декларациям с 2016 по 2018 год семья депутата Госдумы РФ от Севастополя («Единая Россия») Дмитрия Белика увеличила свои доходы с 1,8 до 21,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

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В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
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Авто

Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке

Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
Гаджеты

В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.
Обновлено в 14:05
Происшествия

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Здоровье

Приказано выжить: как занятому человеку по весне сохранить работоспособность и бодрость духа

С наступлением животворящей весны человек ожидает от себя всплеска жизнерадостности и работоспособности, а на самом деле мучается от гастрита, внезапного ОРВИ и настроений, близких к депрессивным.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 05:19
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
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От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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Армия и оружие

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Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
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ВЦИОМ: большинство граждан РФ уверены в лидерстве России в космосе

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какое мировое государство граждане Российской Федерации считают лидером в освоении космического пространства.
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Ким Чен Ын дал Трампу срок до конца года изменить подход к переговорам

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы изменить подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.
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Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
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Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально

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В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 11:37
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