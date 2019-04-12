Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»Известия 19:41
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества. Первый трейлер киноленты представили на фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго 12 апреля, видео опубликовано на официальном аккаунте Star Wars в YouTube.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» во втором матче серии плей-офф НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 одержал победу над "Питтсбургом" во втором домашнем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Футбол
Обстановка в стране не позволила Блохину перейти в «Реал» в 1982 году
Еще говорили о желании "Нью-Йорк Космоса" . Конкретное предложение поступило позже, в 1982-м году, тогда "Реал" предлагал $4 миллиона.
Обновлено в 23:29
Общество
Хакеры украли данные тысяч полицейских США и агентов ФБР, пишут СМИ
Группа хакеров заполучила данные о тысячах сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб, передает портал Tech Crunch.
Обновлено в 23:02
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в здание суда
Вчерашнее заседание на некоторое время было прервано из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве в здании суда: все находившиеся в здании были эвакуированы, но после проверки сотрудниками полиции с собаками бомбы обнаружено не было, и заседание возобновилось.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Корабли ЧФ провели маневры в море на фоне учений НАТО
Российские военные корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время учений военно-морских сил НАТО.
Обновлено в 23:02
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В пустыне Дейр-эз-Зора пропал второй за апрель конвой сирийской армии
Сирийская армия второй раз за текущий месяц потеряла военный конвой, который должен был проехать по маршруту Тадмор (Пальмира) — Дейр-эз-Зор, однако пропал без вести, предположительно, попав в засаду остатков боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России).
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Политика
Порошенко сорвал прямой эфир телеканала и попал под суд
Генеральный директор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко, который неожиданно появился в прямом эфире программы «Право на власть» и сорвал его.
Обновлено в 03:18
Космос
Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя
Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.
Обновлено в 16:58
Футбол
Арнор Сигурдссон: Испытываю сумасшедший профессиональный голод
Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод! передает слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
Обновлено в 12:51
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Политика
Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года
"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.
Обновлено в 22:32
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о процессе превращения Джонни Деппа в «монстра»
Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.
Обновлено в 23:15
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Экономика
Visa повысила лимит выдачи без ввода пинкода по картам банков РФ
Увеличила до трех тысяч рублей лимит на снятие средств без ввода пин-кода платежная система Visa, сообщает 13 апреля ресурс 1prime.ru.
Обновлено в 23:15
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17