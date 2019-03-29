В Сети появился первый чертеж iPhone XIРИА Новости 04:31

с чего всё началось

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

Политика Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.

Экономика Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.

Здоровье В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.

Происшествия WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).

Политика Медведев исключил регулирование интернета в России по китайской модели Премьер-министр отметил, что технологически отключить Россию от мирового интернета непросто, но это можно сделать.

Происшествия Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.

Спорт Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.

Политика Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Здоровье Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.

Происшествия Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Армия и оружие КНДР заканчивает работы по восстановлению космодрома Сохэ Северная Корея заканчивает работы по восстановлению стартовой площадки на космодроме Сохэ (Тончхан-ни), сообщает агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Шоу-бизнес Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы Актер оказался в центре нового скандала.

Происшествия Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.

Общество Алексей Текслер проверил, как исполняются его поручения Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал выполнение своих поручений.

Экономика Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9% Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.

Экономика В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.

Шоу-бизнес Анна Седокова подтвердила, что влюблена в хоккеиста Ближе к завершению выпуска Тодоренко устроила Седоковой блиц-опрос, во время которого бывшая солистка «ВИА Гры» призналась, что влюблена в хоккеиста.

Происшествия Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.

Кино Умерла французский режиссер Аньес Варда В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.

Армия и оружие Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.