Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XIРИА Новости 04:31

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения. Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
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с чего всё началось
Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks
, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
РИА Новости04:31

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Стало известно, как будет выглядеть новый iPhone

Телеканал 360°05:34

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СМИ опубликовали первые чертежи iPhone XI

РБК07:05

Раскрыт дизайн iPhone XI

Lenta.ru05:33

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

РИА Новости04:31
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
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Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
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Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
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С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
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Обновлено в 06:16
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Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

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Премьер-министр отметил, что технологически отключить Россию от мирового интернета непросто, но это можно сделать.
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Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида

Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
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Спорт

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Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Политика

Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка

Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
Обновлено в 08:22
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Здоровье

Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена

Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.
Обновлено в 07:57
Экономика

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Обновлено в 05:30
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Армия и оружие

КНДР заканчивает работы по восстановлению космодрома Сохэ

Северная Корея заканчивает работы по восстановлению стартовой площадки на космодроме Сохэ (Тончхан-ни), сообщает агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Обновлено в 07:02
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы

Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы Актер оказался в центре нового скандала.
Обновлено в 04:44
Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Общество

Алексей Текслер проверил, как исполняются его поручения

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер проконтролировал выполнение своих поручений.
Обновлено в 08:41
Экономика

Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%

Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено в 08:41
Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что влюблена в хоккеиста

Ближе к завершению выпуска Тодоренко устроила Седоковой блиц-опрос, во время которого бывшая солистка «ВИА Гры» призналась, что влюблена в хоккеиста.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест

Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
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Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз

«Заключенная» из «Дома-2» Анастасия Дашко родила сына.
Обновлено вчера в 13:57
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
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